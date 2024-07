Fermeture des urgences en Haute-Côte-Nord : une pétition circule

L’annonce du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord de fermer les établissements d’urgence des Escoumins et de Forestville entre le 1er et le 4 août choque la population nord-côtière.

Une pétition circule pour « sécuriser l’accès aux soins d’urgence pour les habitants de la Côte-Nord ».

« Considérant l’ampleur de la pénurie de personnel infirmier forçant de façon répétée la fermeture simultanée des deux services hospitaliers d’urgence de la Haute-Côte-Nord (Les Escoumins et Forestville) pendant des périodes prolongées, laissant ainsi plus de 300 km de territoire sans service d’urgence ouvert », peut-on lire dans cette pétition.

Celle-ci compte, au moment d’écrire ces lignes, 372 signatures. Elle a été lancée le 28 juillet.

Dans le but d’offrir un service essentiel à la population, la pétition revendique d’alléger certaines restrictions dans le recrutement de la main d’œuvre indépendante, d’encourager le recrutement et la rétention de personnel qualifié ou encore de permettre des mesures créatives pour attirer la main d’œuvre.

Voici le lien de la pétition : https://www.change.org/p/s%C3%A9curiser-l-acc%C3%A8s-aux-soins-d-urgence-pour-les-habitant-es-de-la-c%C3%B4te-nord

