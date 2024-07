Triathlon ǀ Une autre séance d’entraînement est annulée à cause de la qualité de l’eau

La qualité de l’eau de la Seine est demeurée une source de préoccupation lundi, alors que les dirigeants ont annulé une deuxième séance d’entraînement de triathlon en autant de jours aux Jeux olympiques de Paris.

Le comité organisateur de l’épreuve olympique croit néanmoins que les triathloniens pourront nager dans le célèbre affluent lorsque le coup d’envoi de la compétition sera donné, mardi. World Triathlon, qui chapeaute la discipline sur la planète, et son équipe médicale, de même que les représentants municipaux, espèrent que le temps ensoleillé et les températures estivales des derniers jours pourront améliorer la qualité de l’eau.

Le comité organisateur a indiqué qu’il a annulé la séance de familiarisation avec la portion natation du triathlon dimanche matin après avoir discuté avec l’organisation responsable d’effectuer des tests de qualité de l’eau de l’affluent. Des représentants de World Triathlon y ont assisté, tout comme des dirigeants municipaux et gouvernementaux.

La natation est interdite dans la Seine depuis plus d’un siècle, notamment à cause de la piètre qualité de l’eau. Le comité organisateur a investi 1,5 milliard $ pour assainir l’eau de la Seine en vue des JO, et le gouvernement a assuré que l’eau serait suffisamment propre pour y tenir des compétitions, dont la portion natation du triathlon et le marathon aquatique.

Des tests de qualité d’eau effectués au quotidien au début du mois de juin ont révélé un niveau dangereux de présence de la bactérie E. coli, suivis d’une amélioration récente. La mairesse de Paris Anne Hidalgo s’est baignée dans la Seine moins de deux semaines avant le début des compétitions olympiques, respectant ainsi sa promesse de prouver au monde entier que l’eau était suffisamment propre pour y tenir des compétitions olympiques.

Cependant, les pluies abondantes des derniers jours, notamment pendant la cérémonie d’ouverture, ont ravivé des inquiétudes quant à la qualité de l’eau de la Seine — celle-ci est intimement liée aux conditions météorologiques dans la capitale française.