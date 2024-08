Le projet Villa Forestville se concrétise

Alors que les travaux vont bon train sur la 1re Avenue, la présidente de Villa Forestville Micheline Anctil, dévoile les plans de la phase 3 du projet, dont la construction s’est amorcée le printemps dernier.

« Nous sommes très fiers, le conseil d’administration de Villa Forestville ainsi que le conseil municipal, de cette grande et magnifique réalisation en pleine crise du logement », mentionne la mairesse de Forestville.

La construction avance allègrement et respecte l’échéancier fixé entre l’entrepreneur et Villa Forestville.

Cette nouvelle offre d’habitation sera composée de 12 logements pour aînés autonomes dont trois appartements avec deux chambres à coucher destinés à des couples et huit logements composés d’une seule chambre à coucher pour couples et personnes seules.

D’ici quelques semaines, l’organisme fera connaître l’ensemble de ses critères d’admission et son appel d’inscription pour les locataires intéressés.

La phase 3 de Villa Forestville propose une façade contemporaine qui s’apparente aux maisons de ville. Photo courtoisie Villa Forestville.

Rappelons que Villa Forestville représente un investissement de plus de 5,3 M$ dont 1,9 M$ du gouvernement du Québec et de la Société d’Habitation du Québec (1,3 M$), 2,5 M$ du gouvernement du Canada, de la Ville de Forestville et d’autres partenaires locaux.

L’occupation de Villa Forestville phase 3 est prévue pour le printemps prochain, soit en mars-avril 2025.