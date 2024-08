Les deux feux au nord de Sept-Îles et Port-Cartier éteints

Les deux feux de forêt situés au nord de Sept-Îles et de Port-Cartier sont éteints depuis jeudi midi, a annoncé la Société de protection des forêts contre le feu.

Les feux 211, Lac Point de Guet et 221, Lac Morin, étaient allumés depuis les 20 et 21 juin, respectivement.

Pendant une vingtaine de jours, une équipe de gestion « des feux majeurs » a dirigé les opérations de combat depuis l’aéroport de Sept-Îles.

« À ce jour, le complexe de Sept-Îles a été l’un des plus grands complexes “autonome” que la SOPFEU ait connus. Au plus fort des opérations, 280 travailleurs ont participé au combat, de près et de loin, de ces incendies », a fait savoir la SOPFEU.

Par ailleurs, la SOPFEU a totalement levé l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, jeudi. Elle était en vigueur depuis le 29 juillet.