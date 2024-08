Pessamit : une communauté accueillante

Située sur la Côte-Nord à environ 50 kilomètres à l’ouest de Baie-Comeau, Pessamit est une communauté autochtone riche en histoire. Les résidents de Pessamit, appelés Pessamiuilnut, sont majoritairement des Innus, un peuple autochtone dont l’histoire et les traditions se mêlent aux paysages époustouflants de la région.

L’histoire d’une communauté

L’histoire de Pessamit est riche et ancienne, remontant à des millénaires. Les Innus, également connus sous le nom de Montagnais, étaient traditionnellement des nomades vivant de la chasse, de la pêche et de la cueillette sur un territoire s’étendant du Labrador à la Côte-Nord du Saint-Laurent. Au 16e siècle, l’arrivée des explorateurs européens a marqué le début d’échanges commerciaux, notamment dans le domaine des fourrures, ce qui a transformé les modes de vie traditionnels.

L’emblème de Pessamit est le castor. Sa fourrure hydrofuge aidait les Innus à traverser l’hiver et était également une monnaie d’échange contre des fusils pendant la colonisation. Pessamit a longtemps été un point de rassemblement pour plusieurs communautés innues, qui s’y réunissaient chaque printemps. L’été, les communautés vivent de la pêche au saumon et de la cueillette de petits fruits. Elles préparent également les raquettes et les canots pour la prochaine saison de chasse au caribou, lesquels serviront sur les rivières qu’ils utilisaient comme autoroutes.

Les missionnaires catholiques, notamment les Jésuites, ont fondé la mission de Saint-Charles à Pessamit au 17e siècle, cherchant à convertir les Innus au christianisme. La création de réserves dans les années 1851, résultant de traités entre les communautés autochtones et le gouvernement canadien, a profondément modifié l’accès des Innus à leurs terres traditionnelles.

Plusieurs artistes de renom viennent de cette communauté. On pense notamment aux autrices Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine, la soprano Elisabeth St-Gelais et le groupe de musique Petapan.

Aujourd’hui, les Pessamiuilnut reconnectent avec leurs traditions. Tourisme Pessamit a été créée afin de faire découvrir l’histoire de la communauté aux visiteurs et de bâtir des ponts culturels importants à la réconciliation des peuples.

Partager sa culture

Hélène Bacon est native de Pessamit. Elle a été élevée par sa grand-mère, qui a connu le Nitassinan, le territoire Elle a habité Québec pendant plusieurs années avant de revenir dans sa région natale. Aimant le contact avec l’humain, elle s’est d’abord orientée vers l’intervention en toxicomanie, avant de finalement se réorienter vers le tourisme, domaine dans lequel son père a longtemps travaillé. Ayant étudié en tourisme à Québec et à Baie-Comeau, elle est aujourd’hui coordinatrice intérimaire et guide-cheffe à Tourisme Pessamit. Elle est fière d’être une femme innue et elle souhaite promouvoir sa culture auprès des visiteurs qu’elle rencontre.

Visiter Pessamit

Pour les amateurs d’histoire, un tour guidé présentant une perspective approfondie sur les traditions, les croyances et les modes de vie des Innus y est proposé. Les guides de la région, passionnés et bien informés, partagent des récits qui permettent aux visiteurs de comprendre le mode de vie des Pessamiuilnuts.

Le forfait du circuit « nature et culture » en développement est idéal pour ceux qui souhaitent explorer la beauté naturelle de Pessamit tout en s’immergeant dans la culture locale. Ce circuit combine l’immersion en nature et la dégustation des produits locaux comme la banique et les petits fruits.

La rivière Betsiamites et les nombreux lacs environnants offrent aux visiteurs l’occasion parfaite pour pratiquer le canot sur des eaux tranquilles et profiter de la sérénité des paysages naturels. C’est une occasion unique de se connecter à la nature de manière intime et authentique.

Le Balado Manikuakanishitiku est un circuit audio qui guide les visiteurs à travers l’histoire des Innus de Pessamit. Il offre une expérience immersive, permettant aux auditeurs de découvrir des histoires, des légendes et des faits historiques tout en explorant la région. C’est une manière innovante de se plonger dans la richesse culturelle de la communauté. Le balado est disponible au Centre communautaire Ka Mamuitunanut.

L’un des événements les plus attendus de l’année est sans contredit, le pow-wow de Pessamit, qui se tient les 27 et 28 juillet sur le terrain de soccer de la communauté. Ce festival vibrant célèbre la culture autochtone à travers des danses traditionnelles, des chants, des compétitions de tambours et des artisans locaux présentant leur travail. C’est une occasion unique de participer à une célébration authentique et de ressentir l’esprit communautaire et la fierté culturelle des Pessamiuilnut. N’oubliez pas votre tabac afin d’en faire offrande à la communauté!

Photo Mathieu Dupuis

Pessamit est bien plus qu’une simple destination touristique; c’est une fenêtre ouverte sur la richesse et la résilience d’un peuple autochtone qui a su préserver et valoriser ses traditions au fil des siècles. En visitant Pessamit, les voyageurs ne découvrent pas seulement des paysages magnifiques, ils sont également invités à comprendre et à célébrer une culture vivante et dynamique. Pour plus d’information, visitez Tourisme Pessamit sur les abords de la 138, près de la station Takutaut Pessamit.