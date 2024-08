Un engin explosif découvert à Portneuf-sur-Mer

C’est lors de travaux d’excavations dans le secteur des yourtes à Portneuf-sur-Mer qu’un entrepreneur a déterré un engin explosif s’apparentant à un obus militaire.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée sur place pour évaluer la situation ce matin.

Le sergent Hugues Beaulieu de la SQ précise que l’origine de l’engin explosif et sa présence à cet endroit relève de la spéculation pour le moment.

« On a dit à l’entrepreneur et son équipe de rester loin de l’engin explosif et de l’entourer de rubans pour le moment », rapporte-t-il.

Le sergent laisse entendre qu’il est « possible » que les techniciens en explosifs de la SQ se rendent sur place pour procéder à la destruction de l’obus.