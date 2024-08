Des enfants en insécurité alimentaire sur la Côte-Nord

Le filet de sécurité des enfants est grandement réduit en période estivale. L’insécurité alimentaire est présente dans la région et comporte des risques pour leur santé.

Lors de la dernière année scolaire 2023-2024, 1 600 élèves de 15 écoles de la Côte-Nord ont eu recours au Club de petits déjeuners. « Il y avait plus de 4 700 enfants encore à rejoindre dans la région », ajoute Hermanie Desrosiers, porte-parole du Club des petits déjeuners.

En période estivale, les enfants n’ont plus le filet de sécurité de l’école pour veiller à ce qu’ils mangent à leur faim. Ce sont donc quelques semaines sans collations et déjeuners offerts à l’école, ni surveillance des boîtes à lunch. Certaines garderies familiales prennent aussi des vacances.

Le camp de jour de la Ville de Sept-Îles a fait un rappel de mettre un lunch froid et deux collations dans le sac à dos des enfants. Via ses réseaux sociaux et des courriels, il présente des exemples de repas et collations pour guider les parents sur le contenu d’une boîte à lunch, qui répondra aux besoins des enfants.

« On fait de la prévention, on informe les parents et on fait des rappels », mentionne Cindy Hounsell, responsable du Camp de jour.

Elle ne souhaite pas commenter davantage ce sujet délicat, mais confirme que le Camp de jour observe des cas d’insécurité alimentaire. « C’est pour ça qu’on fait des rappels ».

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, mentionne que l’insécurité alimentaire ne semblerait pas être chose commune au Camp de jour de sa municipalité.

« Les moniteurs ne remarquent pas que des jeunes ne dînent pas. Les jeunes mangent correctement. Peut-être pas tout le temps à volonté, mais suffisamment, semble-t-il que oui ».

Il ajoute que le Camp de jour a une petite réserve d’aliments dépanneurs, en cas de besoin. Pour sa part, la Direction de la Protection de la Jeunesse n’observe pas de hausse de signalement en lien avec les besoins d’ordre alimentaire.

Services d’été

Les comptoirs alimentaires de Sept-Îles et de Baie-Comeau, qui offrent leurs services à l’année, observent quant à eux une baisse des demandes au cours de l’été.

« Cependant, cette année, nous aidons 280 jeunes d’âge scolaire, en leur fournissant des collations jusqu’à la rentrée scolaire », précise Josée Gagnon, directrice du Comptoir alimentaire de Baie-Comeau.

Elle prévoit aussi une forte demande en août et septembre, à la rentrée, une des périodes les plus occupées chaque année.

Les maisons de la famille de Sept-Îles et de Port-Cartier (incluant la halte-garderie), qui font partie du filet de sécurité, sont fermées pour l’été. À Sept-Îles, l’organisme est fermé du 1er juillet au 5 août et à Port-Cartier, du 24 juin au 2 septembre.

Ces derniers offrent de l’accompagnement aux familles, dont les milieux plus vulnérables. Ils organisent des ateliers de cuisine communautaire et dirigent les familles vers d’autres services, tels que le comptoir alimentaire, ou les frigos communautaires, lorsque nécessaire. La Clinique de L’Envol demeure ouverte pour l’été.

Impacts sur la santé

L’insécurité alimentaire peut avoir des impacts néfastes sur la santé physique et psychologique des enfants. Carences de vitamines et minéraux nécessaires au développement du corps et du cerveau et manque d’énergie sont des exemples physiques. « Ça peut avoir un impact sur l’estime de soi et l’insécurité en général », dit la nutritionniste, Caroline Jean.



« S’il compare avec ce que les autres enfants ont dans leur boîte à lunch, il vit peut-être de la honte, de la gêne, ça peut créer de l’anxiété ». Les enfants bougent beaucoup l’été, donc ils ont probablement plus faim que le reste de l’année. « S’ils sont au camp de jour, prévoir plusieurs collations comme des fruits, légumes, trempettes, etc. »