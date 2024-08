Innu Nikamu : Flo Rida se fait pardonner

Il a commencé avec deux heures de retard, mais il a donné “TOUT un show”, a indiqué le Festival Innu Nikamu, au lendemain de la prestation d’une centaine de minutes du rappeur américain sur la scène de Mani-utenam.

“Il a chanté, dansé et s’est donné intensément”, a fait savoir l’organisation. “Aucun doute qu’il a su se faire pardonner.”

Le chanteur de Good Feeling, Low et My House est arrivé à 23h45. Il a fait monter des gens sur scène et chanté dans la foule, qui selon les premières estimations, dépassait celle des 5 000 personnes rassemblées pour Kasthin en ouverture.

Le retard de Flo Rida est attribuable à des “problèmes de transport”, qui n’ont pas été précisés. Cependant, contrairement à ce qui a circulé, le rappeur n’a rencontré aucun problème de douane.

Sir Pathétik, qui avait livré une prestation sur la scène du Mixbus dans la journée, est venu divertir la foule en attendant son arrivée.

Le Festival Innu Nikamu se poursuit jusqu’à dimanche inclusivement, où Bryan Adams viendra clore la 40e édition. Vendredi soir, Les titans de Niaukat : Kashkun, Les Frères Grégoire, Eshkan sont au programme à 19h45. Samantha Fox montera sur la scène à 21h40.