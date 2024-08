Un dernier concert de classique aux Bergeronnes cet été

L’Odyssée artistique et Tourisme Bergeronnes présentent le dernier spectacle de musique classique de leur série Artistes en touristes, avec le chef d’orchestre franco-italien et virtuose du violoncelle Ernesto Insam, et la pianiste québécoise Chloé Dumoulin.

Après avoir accueilli le Choeur national des jeunes du Canada et l’Orchestre symphonique de la Côte-

Nord, c’est au tour du duo de se produire le samedi à l’Église Notre-Dame-de-Bon-Désir à 20h.

Chloé Dumoulin est récipiendaire de multiples prix et de distinctions pour sa virtuosité, et est une régulière de l’Orchestre Métropolitain.

Ernesto Insam est chef d’orchestre en plus d’être violoncelliste, et mettra ses talents à l’oeuvre pour accompagner la pianiste en faisant découvrir un public un répertoire qui couvre plus de 200 ans d’histoire de la musique classique.