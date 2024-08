Fermeture de trois commerces à Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau

Évelyne Lalancette annonce avec regret la fermeture de l’épicerie écologique Renard Bleu, la Chocolaterie Cartier et la bonbonnerie Chapeau de Troll via les réseaux sociaux des entreprises.

Elle précise toutefois que la bonbonnerie « va probablement rouvrir » puisqu’un acheteur est intéressé au fond de commerce.

« Nous avons été avec vous depuis 2017 et on pense que nous avons fait une grande différence sur l’écoresponsabilité et sur les déchets au fil des années », peut-on lire dans une publication Facebook. « Nous avons eu plusieurs années difficiles et nous sommes à bout de nos ressources ».

Une vente de fermeture débutera cette semaine.

« On vous recommande d’utiliser vos cartes cadeaux et vos points dans les prochains jours », est-il indiqué.