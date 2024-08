Students on Ice : Olivier Morin à l’aventure dans le Grand Nord

C’est bientôt la fin de l’expédition du Nunatsiavut au Nunavut de Students on Ice à laquelle participe le Baie-Comois Olivier Morin. Parti à l’aventure dans le Grand Nord depuis le 22 juillet, le jeune homme de 17 ans mettra les pieds sur terre le 6 août.

« J’avais l’impression que la terre m’accueillait avec les vallées grandes ouvertes, qu’elles me faisaient un câlin chaleureux et rempli de bienveillance », décrit Olivier Morin en pensant à ces premiers moments au sein de l’expédition.

Le voyage a débuté à Ottawa. Les 22 participants internationaux se sont déplacés vers Nain pour faire une visite à pied et s’initier à quelques jeux inuits traditionnels. Le président du Nunatsiavut, Johannes Lampe, les a d’ailleurs accueillis personnellement sur le territoire qui signifie en inuktitut « Notre belle terre ».

Les aventuriers ont ensuite pris place à bord du navire d’expédition Oqwatnukewey Eleke’wi’ji’jit (le MV Polar Prince), pour se rendre à Hébron.

« Les jeunes ont été touchés par l’histoire du déplacement de tous les Inuits d’Hébron et la visite du lieu historique national du Canada de la Mission-Hébron, par son ambassadeur, Noah Nochasak, et Sophie, ainée et éducatrice de l’expédition de SOI », indique Student on Ice sur les réseaux sociaux.

Pendant la traversée du fjord Saglek, les adolescents ont assisté à des performances de chansons traditionnelles du 18e siècle par une fanfare et des chants de gorge interprétés par des femmes de Nain.

Rappelons que l’expédition a permis de se rendre à des endroits clés tels que le parc national des Monts-Torngat, en passant par Imappivut, à travers le détroit d’Hudson, jusqu’aux îles Hantzsch et Resolution, avant de se terminer à Iqaluit, au Nunavut.

L’aventure du Baie-Comois est rendue possible grâce au Fonds Alcoa pour les collectivités durables de Baie-Comeau ainsi que les Caisses Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles et Populaire de Baie-Comeau, partenaires de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU).

Depuis 2015, ce sont 16 jeunes de la région qui ont eu la chance de vivre des expériences hors du commun.

Petite séance de pêche pour Olivier Morin et deux de ses compatriotes. Photo Students on Ice