Une édition anniversaire historique : 30 000 festivaliers à Innu Nikamu

Au total, 30 000 festivaliers ont pris part à la 40e édition du Festival Innu Nikamu, à Mani-utenam.

Il y a eu 12 000 personnes réunies sur le site de Innu Nikamu à Mani-utenam, dimanche soir, pour entendre les hits de Bryan Adams, du jamais-vu pour le Festival. Les festivaliers chantaient ensemble les paroles du Canadien, particulièrement durant la chanson qu’il a interprétée en français Me voilà, tirée de la trame sonore du film Spirit, l’étalon des plaines. « Nous voilà, toujours ensemble, ici, sur la terre qui nous ressemble ».

C’était un moment particulièrement touchant du festival, dont la mission est de rassembler les communautés innues, les peuples autochtones et allochtones, « dans un esprit de partage et de respect ».

Les images captées en direct et projetées sur les écrans géants sur les côtés et l’arrière de la scène avaient de quoi impressionner. Los Angeles, Mani-utenam : aucune différence !

Le premier jour de Innu Nikamu, Kasthin a rassemblé plus de 5 000 personnes et pour Flo Rida, le jeudi, plus de 7 000.

Au total, 30 000 festivaliers ont pris part à l’événement, un record pour cette 40e édition.

Mais ce n’était pas qu’un mirage à l’occasion de l’édition anniversaire, affirme l’organisation. « Le festival est entré dans la cour des grands. »

Déjà, elle a à l’esprit des noms de têtes d’affiche pour l’an prochain, des noms internationaux, encore, pour rester dans la même direction que cette année.