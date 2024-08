Pont sur la rivière Betsiamites : les travaux sont commencés

Comme prévu à l’agenda du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), les travaux sur le pont de la rivière Betsiamites à Pessamit sont bel et bien commencés et se dérouleront sur une période de sept semaines.

La circulation est en alternance sur une seule voie rétrécie avec présence de signaleurs des deux côtés du pont. Les travailleurs procèdent à des travaux de forage géotechniques qui se font sur la rive.

« Le but de ces forages est de caractériser la nature des sols et de déterminer la profondeur du roc pour les fondations du futur pont », avait expliqué Julie Marcoux, conseillère en communication au MTMD, un peu plus tôt en juin.

« Ces travaux impliquent également la construction de chemins temporaires pour se rendre au pied de la structure afin de réaliser les forages », avait-elle ajouté en entrevue avec Le Manic.

Le ministère doit exécuter ces ouvrages en lien avec les études préliminaires à la préparation du projet de remplacement du pont. « Il y a encore plusieurs étapes qui doivent être réalisées avant d’en arriver au remplacement du pont », soulignait toutefois la porte-parole.

L’entrave se tient en semaine de 6 h 30 à 17 h.