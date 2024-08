Une nouvelle activité pour ELLES Centraide

Centraide annonce la première édition de son nouveau brunch ELLES Centraide, qui se tiendra le 29 septembre à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle de financement et a pour objectifs de sensibiliser les femmes de la communauté au programme Elles Centraide et de redonner une deuxième vie à des vêtements de renom.

La réussite de cette activité repose sur la collaboration des partenaires majeurs, notamment Réfrigération Gagnon et les Caisses Desjardins de Manic-Outardes et de Baie-Comeau.

La boutique Marilyn, qui célèbre cette année ses 15 ans, se joint également à cet événement en créant une boutique éphémère décorée par Petite Fleur.

Déroulement et participation

Les dames de la communauté sont invitées à déposer leurs vêtements haut de gamme en excellent état et propres à la boutique Marilyn du lundi au mercredi entre 10 h et 17 h, ou au bureau de Centraide, jusqu’au 11 septembre. Ces vêtements seront évalués et étiquetés pour la vente lors de l’événement.

Le 29 septembre, de 10 h à 14 h, les participantes pourront profiter d’un délicieux petit déjeuner et assister à des témoignages de femmes ayant bénéficié du programme Elles Centraide. Les billets, au coût de 50 $, sont disponibles dès maintenant via la billetterie en ligne.