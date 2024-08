Une rencontre publique sur le décret caribou à Forestville

Afin d’expliquer les enjeux liés au décret sur la protection de l’habitat du caribou boréal mis de l’avant par le gouvernement fédéral, la Ville de Forestville, le Groupe Boisaco et la Chambre de commerce Haute-Côte-Nord invitent les citoyens à une rencontre publique.

Le 12 août à 18 h 30, les personnes intéressées à en savoir plus sur le décret caribou pourront se présenter à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Forestville.

« Ce décret, tel que présenté dans sa forme actuelle, serait dévastateur pour le Groupe Boisaco et entraînerait des répercussions néfastes pour la vitalité de la ville de Forestville et plus généralement, pour la MRC de la Haute Côte Nord », indiquent les organisateurs sur les réseaux sociaux précisant que la rencontre se tiendra « dans un esprit de transparence et d’ouverture ».

Commerçants, entrepreneurs, responsables d’organismes et citoyens de la toute la Haute-Côte-Nord sont les bienvenus.

Pour ceux qui ne peuvent se présenter à la rencontre, le groupe les invite à consulter les lettres envoyées par Boisaco au premier ministre du Canada, Justin Trudeau et à participer à la consultation publique organisée par le gouvernement fédéral avant le 15 septembre.