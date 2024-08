Carrefour-Jeunesse Emploi Haute-Côte-Nord : bonne année malgré les défis

Cette année l’organisme situé aux Bergeronnes a dû jongler avec quelques départs, en plus de faire face aux défis récurrents du recrutement et de rétention. L’équipe garde quand même le cap et poursuit sa mission.

Le Carrefour-Jeunesse Emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord propose un ensemble de recours et de services aux 18-35 ans ainsi que de l’animation et des activités pour les jeunes d’âge secondaire.

En ce moment, l’organisme veut combler deux de ses postes laissés vacants à la suite de départs, dont celui d’agent d’intégration en immigration et d’intervenant en réussite éducative.

« On est en période de réflexion. Le poste d’intervenant en réussite éducative est en affichage, mais nous en sommes à repenser la fonction du poste », précise Hélène Simard, la directrice générale de l’organisme.

Aider nos jeunes à réussir

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 29 juillet, sa directrice générale a fait le tour d’horizon des différentes initiatives qui ont marqué l’année 2023-2024 en réussite éducative.

Des activités de plein-air comme l’initiation à la voile ou la survie en forêt, ainsi qu’une visite dans un observatoire pour découvrir l’astronomie ont été menées durant l’année et 1 016 participants ont été reçus lors d’activités ou pour un service individuel.

« C’est important de faire vivre de nouvelles choses à nos jeunes, surtout des activités qu’on ne trouve pas nécessairement facilement en région », a indiqué Hélène Simard.

Accueillir les nouveaux arrivants

Le directrice générale signale que tous les programmes repartent avec de nouvelles enveloppes, comme Place aux Jeunes et le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI).

Du côté du PASI, 17 personnes dont 13 hommes et 4 femmes se sont installées en Haute-Côte-Nord et ont bénéficié de l’accompagnement de l’organisme.

Des soupers interculturels et d’autres activités d’intégration et de rétention ont eu lieu au cours de l’année, et Hélène Simard espère que la venue d’une nouvelle ressource pour combler le poste d’agent en immigration viendra complémenter le poste équivalent à la MRC et celui de Claudine Roussel.

« S’il peut avoir une synergie entre les trois personnes, on pourrait faire de belles choses », estime-t-elle.