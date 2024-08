Deux jours de pluie pour terminer la semaine sur la Côte-Nord

Les effets de l’ouragan Debby, devenue une tempête tropicale, se feront sentir au Québec et la Côte-Nord ne sera pas épargnée. Près de 50 mm de pluie sont attendus dans la région entre vendredi et samedi.

« Bien qu’elle sera alors considérée comme une dépression post-tropicale, Debby apportera son lot de précipitations au Québec d’ici samedi soir », confirme MétéoMédia.

Dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, c’est vendredi qu’on recevra le plus de millimètres d’eau. La pluie modérée en soirée s’intensifiera en très forte pluie durant la nuit pour laisser tomber entre 20 et 25 mm. Samedi, la pluie forte se poursuivra en matinée et se transformera en faible pluie pendant la journée. On prévoit environ 15 mm pour cette première journée du week-end.

Pour la Manicouagan, les prévisions météorologiques sont les mêmes, mais les millimètres seront plus nombreux samedi avec un total de 20. Pour la journée précédente, on estime 15 à 20 mm.

Quant à Sept-Îles, les précipitations seront beaucoup plus fortes samedi avec une estimation de 20 mm. Pour vendredi, on prévoit des averses dispersées en fin de soirée s’intensifiant en fin de nuit (5-10 mm).

Rappelons que, selon les experts, la saison des ouragans en 2024 s’annonce particulièrement active.