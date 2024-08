Don total de 42 000 livres pour les enfants de la Côte-Nord

Depuis le lancement de l’initiative La lecture en cadeau en 1999, un total de 42 978 livres ont été remis gratuitement à des enfants de la Côte-Nord.

La lecture en cadeau vise à encourager la lecture auprès des enfants de 0 à 12 ans pour prévenir les difficultés de lecture susceptibles de mener au décrochage scolaire et à l’analphabétisme.

En 2023, la Fondation pour l’alphabétisation a offert 3 619 livres à des Nord-Côtiers dans le cadre de La lecture en cadeau. Il s’agissait d’un bilan record pour la 25e édition du programme.

Au Québec, depuis les 25 dernières années, ce sont 1,5 million de livres qui ont été remis à des enfants grâce au programme.

« Avoir distribué jusqu’à maintenant 1,5 million de livres à des enfants en école de milieux défavorisés est un vrai tour de force ! », dit André Huberdeau, président du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation qui ne compte pas s’arrêter là. « Les besoins sont bien présents partout au Québec et nous sommes heureux de contribuer, grâce à la participation citoyenne et à nos précieux partenaires ».

La Fondation pour l’alphabétisation est un organisme qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et apprendre pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société.

« La Fondation pour l’alphabétisation invite la population à se rendre en librairie pour la journée Le 12 août, j’achète un livre québécois et à profiter de l’occasion pour se procurer un ou des livre(s) supplémentaire(s) afin d’en faire cadeau aux enfants de milieux défavorisés du Québec », peut-on lire dans un communiqué de la Fondation pour l’alphabétisation.