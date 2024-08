Le Parcours du Boeu’ est de retour à Tadoussac

La marina de Tadoussac tiendra le 24 août la 16e édition de sa régate amicale nommée le Parcours du Boeu’.

« Dans le fleuve St-Laurent, près de la baie de Tadoussac, se situe un endroit où de nombreux courants marins se rencontrent et créent une zone de turbulence que les anciens appelaient Le Boeu’ », explique la directrice générale de la marina de Tadoussac, Julie Tremblay.

C’est avec lui que rivalisent chaque année une trentaine de voiliers en tentant de parcourir le parcours proposé le plus rapidement possible et dans le temps imparti. Si aucun voilier n’arrive à parcourir le trajet à l’intérieur du temps accordé, c’est alors le Boeu’ qui est déclaré gagnant.

Avec sa trentaine de bateaux participants, le Parcours du Boeu’ est l’une des régates amicales les plus populaires sur le Saint-Laurent.

Après la course, tous seront conviés à la remise des prix, à un souper BBQ ainsi qu’à une soirée animée par le groupe Les Barbar qui offrira sa musique folk à saveur maritime.

Les informations sur la course ainsi que la fiche d’inscription sont disponibles au www.marinatadoussac.com.