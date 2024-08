C’est parti pour le Festival du Fjord

Les vestiges de l’ouragan Debby n’a pas empêché le Festival du Fjord de lancer sa deuxième édition sous son nouveau chapiteau gonflable ce soir. C’est le groupe local Powerage220 qui a parti le bal.

L’événement culturel se tient toute la fin de semaine à Sacré-Cœur. Le 9 août, le lancement du festival avait lieu à 18 h avec le cocktail des partenaires. Par la suite s’enchaîneront les spectacles de Powerage220, Vince Lemire et du groupe Lendemain de veille. Le DJ Hugue terminera la soirée.

Demain, la course des couleurs est prévue pour 14 h à la Place des fondateurs et à 16 h, le groupe Air du Fjord offrira une prestation musicale. Notons que de l’animation et de la musique sera sur le site toute la journée avec DJ Gaudreault tout comme une activité pour les 0-5 ans avec Espace Côte-Nord.

En soirée, plusieurs représentations sont au rendez-vous. D’abord, Alexe Gaudreault montera sur la scène du chapiteau Desjardins. Elle sera suivie de Mélissa Ouimet, Jessy-Jame et Jace. Ils laisseront ensuite la place à DJ Gaudreault dès minuit.

Finalement, le 11 août, le festival se conclura avec la foire des artisans de 13 h à 18 h dans le chapiteau.