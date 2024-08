De Gallix à Moisie jusqu’aux sept îles

Sept-Îles est située à environ 900 kilomètres au nord-est de Montréal. Établie sur les rives du golfe du Saint-Laurent, la ville tire son nom des sept îles qui se trouvent à proximité de la côte. Avec une population d’environ 25 000 personnes, il s’agit de l’une des plus grandes villes de la région, et elle offre une multitude d’activités et d’attraits touristiques.

De la pêche aux grandes industries

Sept-Îles, riche en ressources naturelles, a d’abord été habitée par les Innus il y a plus de 8000 ans. Leur mode de vie nomade reposait sur la chasse, la pêche et la cueillette. En 1535, Jacques Cartier navigue pour la première fois dans la baie où se trouvent plusieurs îles, et nomme ainsi le territoire Sept-Îles. Le commerce des fourrures avec les Innus commence au 17e siècle avec son premier poste de traite, établi en 1661.

Au milieu des années 1800, la pêche se développe, attirant de nouveaux habitants et donnant lieu à de nouvelles infrastructures, dont une fabrique d’huile de baleine qui ouvrira ses portes en 1905. En 1908, les frères Clarke fondent Clarke City et deviennent des acteurs importants de l’industrie forestière. À partir de 1950, Sept-Îles devient un centre d’exploitation minière, dont les projets sont réalisés par les compagnies Iron Ore Company et Mines Wabush.

Au 20e siècle, Sept-Îles s’agrandit en fusionnant avec les villages de Clarke City, de Moisie et de Gallix. Moisie, établi en 1867 et reconnu pour son sable magnétique, devient une base militaire en 1953, laquelle a fermé ses portes en 1988. Gallix, reconnue pour sa plage de sable fin, avait quant à elle été fondée en 1860. Aujourd’hui, Sept-Îles est un centre économique, culturel et social important, attirant des touristes en quête de nature et d’aventures.

De la France à Sept-Îles

Pauline Bayard est native d’Alsace, en France, et a emménagé sur la Côte-Nord en 2013. Venue en vacances dans la région pour visiter sa famille résidant à Port-Cartier, elle décide à l’âge de 18 ans de poursuivre ses études au Cégep de Sept-Îles. Pauline obtient sa citoyenneté en 2019 et travaille aujourd’hui comme adjointe administrative chez Équijustice Côte-Nord Est, un organisme de justice réparatrice québécois.

Pauline Bayard

L’accessibilité des commerces et la proximité de la nature nourrissent son sentiment d’appartenance envers la ville. Ambassadrice de la coopérative de solidarité Les Norkotières, elle participe à l’organisation de plusieurs activités de plein air pour les femmes de la région. Cela lui permet de rencontrer de nouvelles personnes, qui viennent travailler dans le secteur ou s’installer à Sept‑Îles. Les visiteurs peuvent également se joindre aux différents groupes. Une belle façon de découvrir le territoire tout en agrandissant son réseau social!

Un aperçu des multiples attraits à découvrir

Au Centre de plein air du Lac des Rapides, il est possible de profiter des eaux calmes d’une superficie de 7,8 km² en y pratiquant plusieurs activités nautiques. Vous y trouverez tous les équipements nécessaires, qui sont disponibles à la location. Une plage est également aménagée avec une zone de baignade où des sauveteurs certifiés permettent aux familles de profiter de leur journée en toute sécurité.

Les amateurs de randonnée disposent de plusieurs choix de sentiers pédestres à Sept-Îles, dont on peut prendre connaissance via le site web Les Sentiers de la Côte, créé par deux Septiliens d’adoption. Ces sentiers offrent une variété de parcours adaptés à tous les niveaux de difficulté, permettant à tous de découvrir les paysages pittoresques de la région.

Plusieurs musées sont à explorer. Le Musée Shaputuan, situé à Uashat, présente une exposition sur le cycle de vie traditionnel des Innus à travers les quatre saisons. L’économusée Atikuss, le premier du type au Canada, propose la mise en valeur du travail artisanal en mettant en valeur des objets traditionnels dans leur contexte culturel. Le Musée régional de la Côte-Nord propose quant à lui une toute nouvelle exposition permanente, Des kilomètres de temps, qui raconte 9000 ans d’histoire nord-côtière.

Atikuss – Photo Tourisme Autochtone Québec

La plage de Monahan est un lieu prisé autant par les résidents de Sept-Îles que par les visiteurs. À marée basse, il est possible de se rendre à pied à l’ancien quai des remorqueurs où se trouve une épave. Une marche d’environ 8,5 km aller-retour vous permet de profiter de ce site unique. L’accès aux plages de Monahan à Lévesque est gratuit.

À l’extrémité ouest de la promenade du parc du Vieux-Quai se trouve une tente jaune géante, symbole iconique de la municipalité de Sept-Îles. Sous cette structure, plusieurs spectacles sont diffusés par l’Escale musicale et mettent en lumière les artistes de la région. Ces événements gratuits offrent une ambiance festive avec une vue sur la mer.

L’Île La Grande Basque, accessible en bateau, est une autre destination incontournable, avec ses 12 kilomètres de sentiers de randonnée et la possibilité d’y rencontrer des guides naturalistes. Le camping sur place permet de prolonger l’expérience et de profiter pleinement de la nature luxuriante propre à l’archipel des sept îles.

Île La Grande Basque – Photo Xavier Girard

Située sur la presqu’île Marconi, la compagnie minière Aluminerie Alouette fabrique de l’aluminium de première fusion depuis 1992. L’entreprise représente le principal employeur privé de la ville de Sept-Îles. Sa capacité de production annuelle atteint près de 630 000 tonnes d’aluminium. Des visites guidées des installations offrent l’occasion de comprendre le fonctionnement de la production d’aluminium.

Que ce soit pour les activités de plein air, la culture ou l’industrie, Sept-Îles a quelque chose à offrir à chaque visiteur, faisant de cette ville une destination incontournable sur la Côte-Nord!