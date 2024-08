Club Bouliste de Baie-Comeau : « des expériences mémorables »

De jeunes boulistes de Baie-Comeau se sont rendus à Joliette et Saint-Bernard afin de prendre part à des compétitions provinciales récemment. Dans quelques jours, ce sera destination Saint-Cuthbert. « Des expériences mémorables », souligne Francine Bélair, présidente du Club Bouliste de Baie-Comeau.

Le 25 mai, les jeunes talents du Club Bouliste « ont fait sensation », selon la présidente, lors du tournoi Woodstock Bouliste à Joliette. Ils ont réussi à décrocher une médaille de bronze, toutes catégories confondues, grâce à l’équipe composée de Charles-Antoine Massé, Steve Jean et Raphaël Massé.

« Ces jeunes boulistes ont su se démarquer lors de cette compétition de haut niveau », poursuit Mme Bélair en ajoutant qu’ils « ont affronté des joueurs ayant représenté le Canada lors d’un tournoi international en Thaïlande en novembre dernier ».

L’équipe formée de Yamaha Cherry, King Cherry et Édouard Massé ont remporté, pour leur part, la consolante.

Direction… les Mondiaux

Du côté de Saint-Bernard, le 24 juin, les jeunes boulistes de Baie-Comeau ont décroché l’or dans la catégorie des 12 ans et moins grâce à la formation de King Cherry, Édouard Massé et Derek Jean. « L’équipe s’est imposée avec brio, démontrant un excellent esprit d’équipe et une maîtrise impressionnante du jeu », mentionne Mme Bélair.

Dans la même catégorie, Noémie Vignola, Marie-Lou Vignola et Yamaya Cherry ont obtenu la médaille de bronze ajoutant ainsi une nouvelle ligne au palmarès du club. Chez les 13 ans et plus, l’équipe de Charles-Antoine Massé, Raphaël Massé et Steve Jean s’est également distinguée en remportant une médaille de bronze dans une compétition relevée, marquant une autre réussite pour le Club Bouliste dans le circuit de la Fédération Pétanque du Québec.

Les jeunes boulistes de Baie-Comeau seront de retour en compétition le 17 août au petit Mondial à Saint-Cuthbert comme préparation pour le Mondial de Joliette prévu en 2025. « La détermination et le talent de ces jeunes laissent présager un avenir prometteur pour les jeunes boulistes de Baie-Comeau. Ce n’est que le début d’une belle aventure sportive », conclut Francine Bélair.