Debby laisse des records de précipitations de pluie au Québec : inondations et pannes

Comme prévu, la tempête post-tropicale Debby a laissé de grandes quantités d’eau sur son passage alors que le système a commencé à traverser l’est du Canada vendredi.

Au Québec, la grande région de Montréal a reçu une quantité record de pluie avec une accumulation de 150 millimètres en l’espace de 24 heures, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Il s’agit d’une quantité dépassant largement les 94 millimètres de pluie, en moyenne, durant tout le mois d’août dans la région de Montréal.

Des données préliminaires publiées à 21h par Environnement Canada faisaient état d’accumulation de 157 millimètres de pluie dans la région de Montréal (Dorval), de 145 mm dans le centre-ville de Montréal et de 173 mm à Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’ouest de l’île.

Plus à l’est, la municipalité de L’Assomption a reçu 130 mm de pluie, dans la région de Lanaudière et Trois-Rivières, 103 mm, en Mauricie.

Du côté de l’Outaouais, le secteur de Gatineau a reçu de 70 à 100 mm d’eau, puis en Estrie, on parle de 76 mm de pluie à Sherbrooke.

Et ce n’est pas fini…

Samedi matin, ça devait être au tour de la Basse-Côte-Nord, a indiqué la météorologue Michèle Fleury, d’Environnement Canada en entrevue en fin de journée.

Par ailleurs, la pluie devrait cesser en mi-journée samedi par endroits en Gaspésie.

«On attend entre 30 et 50 millimètres, particulièrement sur le sud de la Gaspésie. La portion nord, c’est différend. On parle de 15 à 20 mm», a-t-elle expliqué.

«La tempête se dirige ensuite vers Terre-Neuve. Sur la portion ouest de Terre-Neuve, il y a de fortes quantités attendues, soit près de 50 mm de pluie», a ajouté Mme Fleury.

Le nord du Nouveau-Brunswick devrait aussi recevoir une accumulation de 30 à 40 mm de pluie avant la fin de la matinée de samedi.

Le retour du beau temps est prévu dimanche, et parfois même dès samedi après-midi, pour l’ensemble des régions touchées.

Les vestiges de Debby ont aussi causé beaucoup d’ennuis au Québec.

Il y avait toujours 161 598 clients d’Hydro-Québec privés de courant à 8h samedi matin, principalement dans les régions de l’Estrie (52 914 clients), de Laval (50 750 clients) et de Montréal (11 829 clients).

Les pannes ont touché jusqu’à 550 000 clients lors des pluies torrentielles vendredi soir.

Plusieurs sous-sols ont aussi été inondés.

Un avis d’ébullition d’eau a été émis samedi pour les villes de Boucherville, de Saint-Bruno-de-Montarville, pour l’arrondissement de Saint-Hubert et une partie de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, à Longueuil, en raison d’une baisse de pression à la suite d’un bris causé par la panne électrique.

Il faut bouillir l’eau du robinet, à gros bouillons, au moins une minute avant de la consommer.

Des automobilistes se sont également retrouvés enlisés avec leur véhicule, visiblement pris par surprise par d’importantes quantités d’eau sur la chaussée, même dans les quartiers résidentiels.

Des automobilistes sont aussi restés coincés sur les autoroutes 13, 15 et 40 alors que plusieurs tronçons d’autoroutes ont été fermés dans la grande région de Montréal.

C’est le cas de l’autoroute 13 Nord à Montréal, à la hauteur de Louis-A.-Amos, en raison d’inondations.

L’autoroute 13 était toujours fermée entre boulevard Samson et boulevard Cléroux, en direction nord, Laval, à 2h samedi matin.

On parlait aussi de fermetures de l’autoroute 25 à Montréal (Sortie 3 – rue Notre-Dame, direction sud) et à la hauteur de la rivière des Mille Îles, dans les deux directions, à Terrebonne, vers 20 h 20.

Des avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable faisaient état aussi de fermetures du pont Papineau-Leblanc entre Montréal et Laval et de l’autoroute 20, à la hauteur du kilomètre 49, à Pointe-Claire ainsi que de l’autoroute 40 à la hauteur du pont de l’Île-aux-Tourtes, en raison d’inondations et la liste s’allongeait encore en soirée.

À noter également qu’il y avait encore des vols de retardés, voire annulés, samedi matin à l’aéroport international Montréal-Trudeau.