Forestville vibrera au son du country ce soir

La première édition de Forestville en chanson mettra de l’avant la musique country le 10 août au Complexe Guy-Ouellet.

La journée débutera avec Yanick Mailloux dès 15 h alors qu’il invite les gens à venir danser avec lui, et ce, gratuitement.

Les portes de l’aréna s’ouvriront à 18 h pour le grand spectacle. À 19 h, Laurence St-Martin lancera la soirée avec la musique de ses deux albums Filles des Îles et Prendre le temps.

Véronique Labbé sera la suivante à monter sur la scène du tout nouveau festival forestvillois. Son énergie et sa voix chaleureuse promettent de réjouir le public au rythme du rock country d’hier et d’aujourd’hui.

Finalement, la tête d’affiche de l’événement, le Blue Ridge Band, groupe country émergent de Lévis composé de Jeremy Plante, Samuel Jalbert-Raymond et Martin Aubin, foulera les planches dès 22 h 15 pour conclure la soirée.

Le groupe fait des vagues sur le marché québécois et canadien avec ses chansons originales inspirées du new country américain à la Morgan Wallen, Keith Urban et Luke Combs.