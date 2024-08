Le charme de Havre-Saint-Pierre

Havre-Saint-Pierre, auparavant nommée la Pointe-aux-Esquimaux, est la plus grande municipalité de la Minganie et réunissait environ 3 330 habitants en 2021. Elle se situe à environ 2 h 30 de route de Sept-Îles et à plus de 800 kilomètres à l’est de la ville de Québec. Les monolithes érigés dans l’archipel des îles Mingan, accessibles en bateau, sont l’attrait touristique le plus connu de la région en période estivale.

De la pêche à la poésie

En 1857, en raison des difficultés vécues aux Îles-de-la-Madeleine, plusieurs familles acadiennes sont venues s’installer dans la municipalité et profiter de l’industrie de la pêche au loup marin, à la morue et au hareng.

C’est en 1927 que le nom Havre-Saint-Pierre est choisi en l’honneur de la fête de saint Pierre, le patron des pêcheurs, célébrée le 29 juin 1857, jour où la première messe a été prononcée par le missionnaire français Charles Arnaud.

Havre-Saint-Pierre est la plus grande agglomération de la Côte-Nord jusqu’en 1936, année de la fondation de Baie-Comeau. Roland Jomphe, que l’on appelle également le poète de la Minganie, a mis en valeur à maintes reprises l’histoire de Havre-Saint-Pierre dans le journal de Placide Vigneau, couvrant les années 1857 à 1926. Portant son nom, La Maison de la culture Roland Jomphe est située dans un ancien magasin général, près de la marina. Dans une exposition permanente intitulée L’autre roman, l’on peut y découvrir des archives sur l’histoire de la municipalité, mais également l’œuvre du poète décédé en 2003.

Havre-Saint-Pierre – Photo Gabrielle Darveau

Quitter Havre-Saint-Pierre pour mieux y revenir

Gabrielle Darveau est native de Havre-Saint-Pierre. Elle a étudié à Québec dans plusieurs domaines : les services sociaux, la criminologie, le marketing et les communications. En revenant dans sa région natale, elle décroche un poste de journaliste à la radio locale et poursuit comme animatrice de l’émission du matin. Sa passion pour les communications se développe en même temps qu’elle s’aperçoit de l’importance des médias locaux en région. Le milieu de l’entrepreneuriat l’ayant toujours fascinée, elle commence alors à décrocher des contrats en administration et en production de contenu lié aux médias sociaux. C’est également à ce moment qu’elle rencontre son conjoint et choisit de s’établir définitivement à Havre-Saint-Pierre pour y fonder sa famille. C’est il y a environ 7 ans que Gabrielle a créé Littoral Marketing, son entreprise en marketing régional et touristique. Elle travaille de la maison et ses clients se trouvent partout au Québec.

Gabrielle Darveau – Photo Vanessa Beaudin Photographie

La proximité de la nature est la raison principale qui a poussé Gabrielle à rester dans sa région natale. Lorsqu’elle a envie de décrocher de sa routine, elle part en bateau et sillonne les îles Mingan. Elle adore également faire découvrir le mode de vie qu’elle a eu lorsqu’elle était enfant à son garçon de 2 ans et demi. La plage, le rythme des saisons et le rapport au temps des Cayens, qu’elle trouve plus calmes que les gens habitant dans les grands centres, font partie des éléments qui enrichissent son quotidien.

Havre-Saint-Pierre et ses attraits

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan a été créée en 1984 et demeure le principal attrait touristique de la municipalité. Les monolithes, aussi appelés géants de calcaire, fascinent à tout coup. Il est possible de s’y rendre en bateau afin de faire le tour des îles, mais également de profiter des prêts à camper ou de multiples terrains de camping aménagés. Des guides-interprètes nous expliquent également l’histoire et la géologie que l’on peut observer.

Plus près du continent, l’on peut se promener sur des kilomètres de plage où, à marée basse, se trouvent des îlots de sable autour desquels l’eau est plus chaude.

Le sentier du Cap Ferré, situé à 12 kilomètres à l’est de Havre-Saint-Pierre, présente un écosystème qui s’apparente aux îles Mingan, ce qui le rend unique. Durant ce parcours aller‑retour d’environ 3 kilomètres, l’on peut y observer des sapins sculptés par le vent, un ruisseau rouge, une magnifique chute et quelques plantes rares.

Quelques commerces en rafale à visiter :

La Poissonnerie de Havre pour le prêt à manger et la fraîcheur de ses fruits de mer.

Puyjalon, brasserie et distillerie pour ses produits locaux et sa terrasse.

L’entreprise Les vagues pour les amateurs de planche à pagaie et pour sa magnifique terrasse sur la plage.

Les Chalets Didoche pour une expérience d’hébergement dans une mini maison.

La Boutique du terroir Chez Julie pour découvrir des produits d’entreprises locales et se rapporter un souvenir.

Les restaurants Chez Julie et La promenade pour leur spécialité de fruits de mer.