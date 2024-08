Trois passionnées du ballon rond à Forestville

Jeanne Thériault, Laurianne et Rose-Marie Chiasson sont trois cousines, mais avant tout, elles sont des adeptes du soccer depuis leur tout jeune âge. Pour la première fois, les Forestvilloises participaient au Tournoi des sélections régionales du 22 au 27 juillet à Saguenay.

Les adolescentes de 12 à 14 ans ont réussi à se démarquer et à intégrer l’équipe de soccer de la Côte-Nord. Composée de joueurs issus de partout dans la région, la formation nord-côtière prenait part au tournoi qui oppose toutes les régions du Québec.

« L’année où il n’y a pas de Jeux du Québec, comme cette année, Soccer Québec organise ce tournoi », explique le père de Jeanne, Simon Thériault, aussi impliqué dans le Club de soccer mineur de Forestville.

Trois étapes de sélection ont été nécessaires pour déterminer les joueuses de la formation de la Côte-Nord. Des camps se sont tenus à Forestville et Port-Cartier en plus d’un tournoi à Québec.

Les athlètes choisies se sont rendues à Saguenay durant une semaine pour tenter de terminer en haut du classement provincial. Même si les joueuses n’ont pas réussi à remporter une partie ni à monter sur le podium, elles n’oublieront pas leur expérience de sitôt.

Mentionnons que l’équipe ne joue que très rarement ensemble avant la compétition provinciale. « On avait eu le temps de se préparer un peu avec le tournoi à Québec. C’est sûr que comparé aux autres équipes, on joue un peu moins ensemble. Il faut apprendre à se connaître », témoigne Laurianne Chiasson.

« On a juste eu trois jours de pratique. Les autres équipes jouaient plus tough que nous », ajoute sa consœur Jeanne Thériault précisant que le niveau de jeu était élevé.

Les trois Forestvilloises ont apprécié leur expérience marquée par des moments forts. Pour Laurianne, impossible d’oublier « quand on mettait de la musique dans les autobus et qu’on chantait avec les autres équipes ».

De son côté, Jeanne a adoré le contact avec les joueuses des autres régions. « On savait contre qui on jouait les matchs. Des fois après, on devenait amies avec ou on était amies avec avant. C’est cool, on a pu se faire de nouveaux amis », se rappelle-t-elle.

Son papa fait d’ailleurs savoir que la résilience de l’équipe nord-côtière a fortement été remarquée. « Elles n’en ont pas gagné une, elles n’ont pas compté un but, ç’a souvent passé proche, mais après un match, elles devenaient amies avec ces filles-là. Elles n’étaient pas fâchées pour s’en aller dans un coin et bouder », laisse-t-il entendre.

S’il y avait eu une bannière pour l’esprit sportif à décerner, probablement qu’elles l’auraient obtenu, selon Simon Thériault. « C’est une belle approche comme équipe », commente-t-il.

Notons que par leur sélection dans l’équipe de la Côte-Nord, Jeanne Thériault et Rose-Marie Chiasson sont assurées de participer aux Jeux du Québec l’an prochain. Ce sera une première pour les deux joueuses. Laurianne Chiasson, quant à elle, sera trop âgée pour être de la partie.

La Haute-Côte-Nord était aussi représentée dans la formation masculine avec Thomas Dion, gardien de but originaire des Escoumins.