Des sous su’l perron : une collecte toujours aussi populaire

Les fabriques de Portneuf-sur-Mer et de Sacré-Cœur sont en voie d’amasser plus de 15 000 $ pour l’édition 2024 de la levée de fonds Des sous su’l perron. L’activité, qui se transportera à Longue-Rive au mois de septembre, continue de mobiliser les portefeuilles des citoyens et leur générosité.

L’équipe de bénévoles, qui a passé une bonne partie de la journée sous le soleil caniculaire du 3 août à Sacré-Cœur, a réussi a amasser 4 822,35 $ pour l’église.

Claude Deschênes, le délégué pastoral de la fabrique, indique que les gros dons viennent généralement pendant les jours et les semaines qui suivent l’événement qui en est à sa 14e édition.

« Quand on réussit à ramasser aux alentours de 5 000 $, on est très heureux », mentionne-t-il.

Les dons Interac des particuliers, qui sont de l’ordre de quelques centaines de dollars, ainsi que les dons des entreprises, suivent généralement les dons en argent collectés lors de la journée et viennent gonfler le budget de la fabrique.

« La fabrique locale balance toujours le budget. Il n’y a pas de déficit, mais ils arrivent juste pour procéder aux dépenses usuelles de l’église dont on a besoin », précise Claude Deschênes.

1 600 $ à Portneuf-sur-Mer

Du côté de la Fabrique de Sainte-Anne-de-Portneuf, elle a pour le moment atteint 1 600 $, mais les dons « n’ont pas fini de rentrer », selon le président et marguillier, Charles Éthier.

« L’an dernier, on avait atteint 1 850 $, mais, dans la semaine, les gens continuent de venir nous porter leurs dons des lampions que nous leur avons remis l’année dernière », explique-t-il.

Ces dons tombent à point pour le 100e anniversaire de la construction de l’église, pour la « mettre belle » pour les célébrations.

Charles Éthier indique que les petites galeries sur les côtés de l’église ont été rebâties pour l’occasion.

Garder les églises en vie

Même si l’importance de la chrétienté n’est plus ce qu’elle était pour les jeunes gens d’aujourd’hui, il y a quelque chose qui ne meurt pas à l’intérieur d’eux.

À Portneuf-sur-Mer et Sacré-Cœur, le message est le même.

« Quand les gens passent sur la route et nous félicitent pour ce que l’on fait pour notre église, ça montre qu’il y a encore de l’intérêt », fait savoir Claude Deschênes.

« Le vocabulaire a changé. Ce qu’on voyait moins avant, ce sont des plus jeunes qui venaient nous encourager et qui nous disaient qu’ils tenaient à leur église », enchaîne le délégué pastoral.

La Fabrique Sainte-Anne-de-Portneuf peut d’ailleurs compter sur l’aide et le bénévolat des jeunes adultes des environs.

« Ça m’impressionne de voir des jeunes de 25 ou 30 ans venir donner et de nous remercier pour ce que l’on fait pour garder l’église ouverte et en vie », détaille Charles Éthier.

Claude Deschênes révèle que les 15 ans de la collecte Des sous su’l perron seront également célébrés l’an prochain.

« Étant donné que ça va être un chiffre important, on veut faire quelque chose de plus dynamique. Je vois déjà profiler les personnes qui vont reprendre la relève de l’événement », dévoile-t-il.