Le CISSS de la Côte-Nord veut améliorer ses pratiques

Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) tient présentement un sondage visant à améliorer ses pratiques et son organisation des services de première ligne et des services d’urgence.

L’initiative gouvernementale vise à recueillir des données envoyées au ministère de la Santé et des Services sociaux pour analyse, aux dires de Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord.

« Le questionnaire vise principalement à identifier les raisons de consultations non urgentes à l’urgence », fait-il savoir.

Ce dernier indique que ce sondage n’a pas de lien avec les récentes coupures de services dans les urgences des Escoumins et de Forestville.

En ligne jusqu’au 1er septembre, la population est invitée à y répondre via le site web du CISSS, sa page sur les réseaux sociaux ou même en scannant le code QR des affiches qui se trouvent en salle d’attente de ses établissements.

En fonction des résultats du sondage, un suivi auprès des gestionnaires concernés sera réalisé si des situations se dégagent des informations recueillies.

Le porte-parole indique que les aspects positifs pourront être partagés au personnel au même titre que les aspects négatifs soulevés lors de l’exercice.

« Cela pourrait être par rapport à la disponibilité de chaises roulantes à l’une des entrées d’une installation, par exemple », mentionne Jean-Christophe Beaulieu.

Différents angles de l’expérience sont mesurés, par exemple le sentiment pour l’usager d’être « respecté ou le sentiment que son avis est pris en compte et que l’information lui a été fournie clairement », affirme-t-il.

Le sondage permettra également « d’évaluer si la population connaît ce qui est disponible et aussi de mieux comprendre leurs habitudes et les raisons de se rendre à l’urgence », termine le conseiller.