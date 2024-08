Le Festival du Fjord : une deuxième édition « sur la coche »

Le Festival du Fjord de Sacré-Cœur, qui a tenu sa 2e édition avec une nouvelle équipe et de nouvelles activités, a réussi son pari cette année encore en « osant encore plus fort » tel que l’a prescrit son slogan.

La première soirée du festival a débuté sur les chapeaux de roues avec un mélange de rock, de country et de musique festive propre au groupe Lendemain de veille, tête d’affiche du vendredi 9 août.

Le groupe des Bergeronnes Powerage220 assurait le premier spectacle de la soirée, suivi de l’artiste country Vince Lemire qui a laissé place au « rock agricole » de Lendemain de veille.

« On entend souvent que Lendemain de veille donne tout qu’un show, et bien c’est ce qu’ils ont donné », révèle Mélissa Bouchard, membre du conseil d’administration du Festival du Fjord et organisatrice.

« Les gens ont vraiment apprécié les performances des groupes locaux comme Powerage220 et Airs du Fjord qui jouait le samedi », ajoute-t-elle.

Le nouveau chapiteau gonflable a pour ainsi dire étanchéifié le vendredi soir agrémenté de plusieurs dizaines de millimètres de pluie.

« Il a volé la vedette, on s’en est fait beaucoup parlé. Les spectateurs ne se sont même pas aperçus qu’il pleuvait abondamment dehors », raconte avec humour l’organisatrice.

La journée du samedi davantage familiale a su attirer les participants à une nouveauté de cette année, la course des couleurs.

Quelque 130 inscriptions ont été enregistrées pour la course des couleurs. Photo Courtoisie

Courue par 130 participants, l’activité colorée a couvert 1,5 km dans le sentier Jean-Arthur Tremblay en arrière de la municipalité.

« La course des couleurs a été quelque chose de très apprécié, tellement que les gens nous ont redemandé une 2e édition déjà », dévoile Mélissa Bouchard.

Cette dernière estime à 450 le nombre de spectateurs accueillis pendant l’entièreté du festival qui s’est terminé dimanche avec la foire des artisans.

Une édition de coups de cœur

C’est ainsi que Mélissa Bouchard décrit la programmation, remplie mur à mur « d’artistes coup de cœur » des membres de l’organisation. « Pour nous, l’ensemble des spectacles ont été sur la coche », résume-t-elle.

Cette dernière indique que certains spectateurs n’étaient de prime abord pas familiers avec les noms des artistes, « jusqu’à tant qu’ils les entendent ». « Beaucoup de gens les ont reconnus de par la radio », explique-t-elle.

La foire aux artisans du dimanche a pour sa part réuni 17 artisans, dont deux qui venaient des environs de Montréal et qui, aux dires de l’organisatrice, ont bien apprécié leur sortie sur la Côte-Nord.

Et que dire de la troisième édition ? Malheureusement pas grand chose pour le moment, mais Mélissa Bouchard assure qu’elle et son équipe « ont plein d’idées » pour l’an prochain.

« On est plus que satisfaits pour l’édition de cette année », conclut avec entrain l’organisatrice.