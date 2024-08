L’urgence de Baie-Comeau n’est pas à l’abri des réductions de services

Même si le CISSS de la Côte-Nord et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont respectivement annoncé hier que les réductions de services étaient évités à l’urgence de Baie-Comeau, la catastrophe envisagée n’est pas évitée à moyen et long terme.

« Grâce aux efforts et à la collaboration des équipes du CISSS de la Côte-Nord, du ministère de la Santé et des Services sociaux et de Santé Québec, les services seront maintenus dans les prochains jours à l’urgence de Baie-Comeau », a écrit le ministre Christian Dubé sur la plateforme X.

En entrevue à Radio-Canada, la cheffe de l’urgence de Baie-Comeau, Dr Stéphanie Thibault a tenu à répliquer aux interventions de l’établissement de santé régional et du ministère.

Selon cette dernière, il est faux de dire qu’il n’y aura pas de réductions de services alors que seulement ce bris est évité pour l’instant. Dre Thibault ignore s’il sera possible, entre les 15 et 19 août, d’avoir plus de cinq civières occupées à l’urgence baie-comoise, a-t-elle précisé à Radio-Canada.

De son côté, le CISSS de la Côte-Nord avait averti la semaine dernière que « la situation demeure fragile dans certains milieux » et que « d’autres bris de service sont possibles ».