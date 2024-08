Baie-Comeau : une expérience de cinéma pour 10 ados

Des jeunes de Baie-Comeau ont pu vivre une expérience de tournage devant et derrière la caméra grâce au réalisateur et acteur Yan England.

« Une expérience extraordinaire, riche en apprentissages », mentionne Véronique Beaudin, directrice de la Maison des jeunes (MDJ) La Relève de Baie-Comeau. « Ç’a été une chance exceptionnelle », ajoute-t-elle.

En effet, 10 adolescents nord-côtiers ont pu traverser le fleuve Saint-Laurent pour se rendre à Notre-Dame-du-Portage afin de participer, à titre de figurants, au nouveau long-métrage de M. England intitulé Fanny Cloutier, adapté de la série de livres du même nom.

Ces jeunes de 12 à 17 ans, qui ont pris part au projet J’me décroche une passion 2024, ont eux-mêmes réalisé des courts-métrages à propos de différents thèmes sociaux. Leurs œuvres ont été présentées lors d’un gala au Centre des arts de Baie-Comeau en juin après 10 ans de pause. C’est à ce moment qu’ils ont su que les intéressés pourront se rendre au tournage pour jouer la comédie et observer la réalisation du prochain projet de leur mentor Yan England.

L’artiste professionnel a justement soutenu, encadré et conseillé les Baie-Comois lors du tournage de leurs propres courts-métrages.

Un film pour tous

L’autrice Stéphanie Lapointe, que nous avons connue comme académicienne lors de l’édition de Star Académie 2004, est également la scénariste du projet télévisuel.

« Six ans d’écriture, de tergiversation, de remises en question, mais ça y est… on va pouvoir crier action », a-t-elle exprimé dans un communiqué de presse. « Ma plus grande fierté, sentir qu’on touche à quelque chose d’humain et de profondément universel avec ce film », ajoute l’autrice. Ce long métrage explore des thèmes universels tels que la famille, les relations père-fille, l’amitié, le deuil et la quête de vérité.

Le tournage a débuté le 25 juillet pour une durée de 29 jours et se déroulera à Montréal, dans le Bas-Saint-Laurent où les jeunes de la MDJ ont pu vivre leur expérience, ainsi qu’à Tokyo au Japon. Celui-ci prendra l’affiche au printemps 2025.