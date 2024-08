Colombier : Un petit village au grand territoire

Colombier est située à environ 590 kilomètres de Montréal et à 330 kilomètres de la ville de Québec. C’est le village le plus à l’est de la Haute-Côte-Nord. La municipalité, fondée en 1946, comprend quatre secteurs : Rivière-Bersimis, Les Îlets-Jérémie, Saint-Marc-de-Latour et Sainte-Thérèse-de-Colombier. Son territoire total est de 386,41 km2 et comprend une population d’environ 618 résidents.

De secrétaire à mairesse

Claire Savard est venue au monde dans sa maison familiale à Saint-Thérèse-de-Colombier. Secrétaire de métier, elle a travaillé plus de 30 ans à la municipalité avant de devenir mairesse en 2021. Son attachement à son village natal est indéniable. D’ici l’an prochain, elle souhaite développer une offre touristique plus diversifiée en offrant un accès public à la rivière Bersimis et au Cap Colombier, entre autres.

Gertrude Richard était infirmière. Elle a assisté 751 naissances dans sa carrière. Son père est quant à lui arrivé à Sainte-Thérèse-de-Colombier en 1935. Son arrivée en bateau avec sa grand-mère, alors qu’il avait 11 ans, marque l’arrivée des premières familles. À l’époque, les gens faisaient face à la grippe espagnole et se cherchaient de nouvelles terres. Après avoir réalisé que celles de la région n’étaient pas fertiles, ils se sont finalement tournés vers l’industrie du bois.

À cette époque, dans les années 1650, l’un des grands postes de traite de la Côte-Nord se trouvait aux Îlets-Jérémie. Ce secteur était également un lieu de rassemblement important. Aujourd’hui, il s’agit d’un site de pèlerinage connu au Québec. Reconstruite en 1939, la chapelle des Îlets-Jérémie est maintenant consacrée à la fête de la Sainte-Anne, une tradition chrétienne annuelle faite de prières et de messes qui durent neuf jours, également appelée la neuvaine. L’événement est organisé avec la communauté de Pessamit.

Découvrir quelques attraits touristiques

D’une superficie de 91 hectares, le marais à Hickey est situé à l’embouchure des Îlets-Jérémie. La concentration d’oiseaux marins qui s’y trouvent est impressionnante. L’on peut entre autres observer des Fous de Bassan, des cormorans, des canards, des bernaches, et de grandes volées d’oies blanches ont déjà été remarquées. Un belvédère est d’ailleurs érigé pour favoriser les observations. La tourbière présente en bordure du marais est quant à elle un site de nidification pour le balbuzard pêcheur. Dans le secteur de la halte routière, il est possible de se rendre à l’anse à Norbert, qui offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Un sentier d’environ 1200 mètres a été aménagé pour favoriser l’observation de la faune marine.

Profitez également du village de Colombier pour découvrir les commerçants locaux, ou louer un chalet en bord de mer dans ce lieu de villégiature paisible. Tranquillité assurée!