Les Gagné-Roussel à la présidence d’honneur du Festival marin des Escoumins

Le Festival marin des Escoumins revient cette année sur le thème Les familles d’ici, et ce sont les Gagné-Roussel qui seront présidents d’honneur de l’édition 2024. Claudine Roussel et Dave Gagné sont synonymes de l’implication bénévole depuis leur retour dans la région dans les années 1990, qui sera célébrée lors du traditionnel brunch des présidents du dimanche.

Les deux Escouminois d’origine sont reconnus pour leur implication en continu dans leur communauté, qui dépasse même le village et la Haute-Côte-Nord avec l’équipe de hockey des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord et des Nord-Côtiers.

« Ils s’impliquent toujours dans notre communauté, et c’est certainement deux familles qui nous représentent bien », indique le responsable volet récréatif et communautaire de la municipalité des Escoumins Stéphan Gaudreault.

Une vie à s’impliquer

« C’est flatteur d’avoir été demandés comme présidents d’honneur » laisse tomber la principale intéressée.

Claudine Roussel raconte que depuis son retour en région en 1996 après les études, les occasions de s’impliquer pour marquer positivement la communauté se sont enchaînées.

« J’ai fait partie du comité de départ pour le Marché des Lutins avec le Comité culturel des Escoumins », se rappelle-t-elle.

« J’étais également impliquée au conseil d’établissement du primaire, et Dave a été assez présent pour l’activité Sors tes parents durant les premières années », ajoute Claudine Roussel.

Celle qui a été conseillère pendant deux mandats aux Escoumins indique que par les temps qui courent « le hockey prend toute la place ».

Claudine Roussel est actuellement responsable des communications pour les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord, et Dave Gagné est entraîneur des M15 AA dans l’équipe des Nord-Côtiers.

Pour notre qualité de vie et pour la jeunesse

Les présidents d’honneur, qui seront présents tout au long de l’événement et qui agrémenteront le brunch du dimanche, ont une vision des plus nobles de l’impact de l’implication dans la communauté qui est pour eux une seconde nature.

« Dans nos petites communautés, c’est super important pour améliorer notre qualité de vie », affirme Dave Gagné.

« On ne peut pas avoir les mêmes services que les grands centres, et les municipalités ne peuvent pas donner tous les services dont on aurait besoin. C’est pour ça que je m’implique », poursuit-il.

Dave Gagné décrit l’implication bénévole comme ayant toujours été sa philosophie, et Claudine Roussel ajoute que c’est une vision « que l’on veut inculquer » à leurs enfants.

« On le fait pour notre qualité de vie, et pour la jeunesse », proclame fièrement l’Escouminois.