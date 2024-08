(PHOTOS) Le 15 août, une date importante pour les Innus de Pessamit

Chaque année, la communauté autochtone de Pessamit célèbre la Fête des Innus le 15 août en référence à l’anniversaire de Notre-Dame de l’Assomption, la sainte patronne de son église, à laquelle les aînés ont toujours voué une dévotion.

Le 15 août signifiait « le départ des familles vers leur territoire de chasse », peut-on lire sur le site Web du Conseil des Innus de Pessamit.

Cette année, des festivités étaient organisées à compter du 8 août. Les tournois de balle, de volley-ball de plage et de dek hockey mixte ont lancé les festivités. Une compétition de portage ainsi qu’une course de canot mixte étaient planifiées le premier jour. Le lendemain, c’est le triathlon mixte à relais qui marquait la journée.

Le 12 août, un concours de desserts d’autrefois était ouvert à tous alors que mardi, la cuisine était toujours au rendez-vous avec un concours de ribs sur le barbecue pour les hommes et de sauce à spaghetti pour les femmes.

Le 14 août, plusieurs activités étaient au programme. Dégustation de mets traditionnels, confection de bannique sous le sable, washer, blé d’inde, jeux gonflables, maquillage, souque à la corde, concours de gâteaux (17 ans et moins) et rallye touristique. La journée s’est terminée avec la présentation d’une pièce de théâtre par Jeanne Moreau-Vollant ainsi que par trois spectacles extérieurs.

Le 15 août

Pour bien finir la Fête des Innus, le 15 août, tous étaient conviés à la course de canot en avant-midi. À 14 h, les membres de la communauté se réuniront pour la procession à l’église Notre-Dame-de-Betsiamites, une tradition qui date de 1866.

De 15 h 30 à 18 h 30, les jeux seront à l’honneur : ballon canadien et fer à cheval pour les adultes ainsi que jeux gonflables et maquillage pour les plus petits. Suivra le bazar 2.0 pour les moins de 12 ans de 16 h à 19 h.

Un souper communautaire est prévu dès 17 h 30 et la journée se conclura avec des spectacles au terrain de soccer ainsi que des feux d’artifice.

La Fête des Innus en images

Résultats du concours de desserts d’autrefois : 1re position : Marielle Rock (sur la photo) – Gâteau salade de fruits et sauce; 2e position: Céline Jourdain – Bannique, tartinade de mélasse; 3e position: Alicia Hervieux-Riverin – gâteau renversé aux bleuets. Photo Facebook

Des participants à la souque à la corde. Photo Facebook

Le talent des artisans locaux était aussi à l’honneur. Photo Facebook

Un triathlon mixte à relais a eu lieu le 11 août. Photo Facebook