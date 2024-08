Une jeune entrepreneure d’Essipit finaliste à la première Soirée Uashteshiu

Parmi les 14 entreprises/organismes et 9 personnalités qui concourront dans les 10 catégories de la première Soirée Uashteshiu le 14 septembre à Sept-Îles, on retrouve la jeune Aurélie Pelchat de la communauté innue d’Essipit en Haute-Côte-Nord.

Cet événement, organisé par la Corporation de développement économique montagnaise (CDEM), vise à reconnaître publiquement les efforts et le dynamisme des entreprises et des entrepreneurs innus du Québec. « Il s’agit d’une vitrine extraordinaire qui accentuera leur rayonnement partout au Québec », soutient l’organisation.

Aurélie Pelchat est en lice dans deux catégories : Jeune entrepreneur de 35 ans et moins et Tourisme avec la pourvoirie Chez Pelchat, dont elle est la copropriétaire avec son père Serge Pelchat.

« Plus d’une quarantaine de candidatures ont été reçues et les réalisations de ces dernières ont épaté les membres du jury. Ce dernier, composé de personnes choisies pour leur intégrité et leur grande compétence a sélectionné les récipiendaires des prix 2024 », dévoile la CDEM.

La soirée sera animée par Michel Jean, écrivain, journaliste et originaire de la communauté de Mashteuiatsh. Elle aura lieu au Centre des congrès de Sept-Îles. À noter qu’une partie de la vente de billets sera remise à la Fondation Puamun Meshkenu, créée en 2016 par le Dr Stanley Vollant et qui inspire et appuie les Peuples autochtones à développer leur plein potentiel.