Le Symposium Mille et une couleurs sur le fjord se déroule toute la fin de semaine à Sacré-Cœur

C’est le 16 août à 15 h que sera lancée la deuxième édition du Symposium Mille et une couleurs sur le fjord, qui tient à Sacré-Cœur jusqu’à dimanche.

Pour l’occasion, 25 artistes exposeront leurs œuvres à l’extérieur près du bureau municipal. Des peintres de partout au Québec seront de la partie, émergents et expérimentés. Tous les styles seront explorés et il sera possible de se procurer des toiles pour tous les goûts.

Le comité organisateur, composé de Linda Isabelle, Liette Simard, Brenda Tremblay, Nathalie Murray et Claudine Dufour, espère attirer une foule de visiteurs tout au long de la fin de semaine.

L’événement se tient sous la présidence d’honneur du peintre baie-comois Claude Bonneau, dont le talent brille à l’international depuis quelques années déjà. Il promet d’être une source d’inspiration pour les nouveaux artistes qui pourront lui poser des questions.

Des nouveautés sont à l’honneur cette année : une oeuvre collective sera réalisée et un défi artistique sera lancé aux peintres. De plus, un tout nouveau volet jeunesse a été créé et sera présent tout le week-end.

Voici l’horaire du Symposium :

Vendredi 16 août – 15 h à 20 h

Samedi 17 août – 10 h à 17 h Défi créatif – 17 h à 19 h

Dimanche 18 août – 10 h à 16 h

