Une soirée consacrée aux débuts de l’hydroélectricité au musée de la Côte-Nord

Le Musée de la Côte-Nord se prépare à accueillir une soirée consacrée aux débuts de l’hydroélectricité dans la région le 22 août. À travers une projection-causerie, les visiteurs auront l’occasion de plonger dans l’histoire des projets emblématiques Bersimis et Manic-Outardes.

Sous la direction de Julie Dubé, cheffe des relations avec le milieu chez Hydro-Québec, cet événement promet de mettre en lumière les défis et les succès qui ont jalonné le développement de cette énergie pour la région.

Avec plus de 20 ans d’expérience chez Hydro-Québec, et ayant passé cinq années en tant que guide à Manic-5, Mme Dubé retracera cette histoire et discutera de l’avenir de l’hydroélectricité sur la Côte-Nord.

La soirée débutera par la projection de deux documentaires historiques : Bersimis (1953-1956) et Le complexe Manic-Outardes (1969-1978), d’une durée d’environ 20 minutes chacun. Ces films illustrent les étapes marquantes de la construction des premières grandes centrales hydroélectriques de la région, à une époque où l’hydroélectricité devenait un pilier de l’économie québécoise.

Le projet Bersimis, lancé dans les années 1950, et le complexe Manic-Outardes, qui a suivi dans les années 1960-1970, sont parmi les réalisations les plus importantes de l’histoire énergétique du Québec. Ils ont permis à la Côte-Nord de devenir l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du pays.

Aujourd’hui, la Côte-Nord abrite 17 centrales hydroélectriques appartenant à Hydro-Québec, une dont la société d’État est copropriétaire, 13 centrales privées, et trois centrales autonomes situées en Basse-Côte-Nord. Ce vaste réseau d’infrastructures énergétiques est le fruit de décennies de travail et d’innovation.