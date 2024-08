Topla! a ses franchisés pour la Côte-Nord

Si tout se passe bien, la Côte-Nord aura son premier restaurant Topla! au début de 2025. Mickael et Samuel Martel en seront les franchisés.

Topla!, la boîte à pâtes, a franchi un important pas récemment pour implanter sa chaîne sur la Côte-Nord.

Une phase d’expansion a été lancée il y a quelques semaines pour trouver les bons franchisés. Les heureux élus sont jumeaux Mickael et Samuel Martel. Ils ont réservé le territoire de la Côte-Nord. Les deux ont fait leurs classes dans la restauration, Samuel travaillant chez McDonald’s depuis cinq ans, et autant d’années pour Mickael, mais au sein du groupe Subway.

La chaîne Topla! est d’ailleurs de plus en plus connu à l’extérieur des grands centres.

À lire les commentaires sur les réseaux sociaux à la suite de la publication annonçant que les deux Martel rejoignaient l’équipe Topla! comme franchisés pour Baie-Comeau et Sept-Îles, l’intérêt de la population a été clairement démontré.

C’est à Baie-Comeau que les jumeaux ouvriront leur premier restaurant.

« Dans l’ordre des choses, c’était de trouver les bons franchisés. Là, c’est de trouver le bon local/emplacement pour y apporter les améliorations locatives », fait savoir Élyse Leclerc, coprésidente chez Topla!

Elle indique que l’objectif est d’ouvrir le restaurant de Baie-Comeau en premier, un choix naturel, puisque les deux franchisés sont de la place. « On vise début 2025 ».

« Pour Sept-Îles, c’est embryonnaire », mentionne Mme Leclerc. « Quand ça se déroulera bien à Baie-Comeau, il y aura la recherche du local. »

Topla! compte présentement neuf restaurants dans la province, principalement dans la région de Québec, mais un à Blainville et un à Rouyn-Noranda, ouvert en mars.

Il y a six mois qu’Élyse Leclerc et Benoit Thibeault se sont portés acquéreurs des Topla!, en compagnie du Groupe Abbatiello (derrière les Pizza Salvatoré).

La chaîne Topla a été créée à la base par le groupe qui opère les dépanneurs Sprint (Groupe F. Dufresne).

« Le regroupement permet de simplifier et optimiser le processus. On accompagne les franchisés dans toutes les sphères », explique Mme Leclerc. Elle indique que les deux entreprises (Topla! et Pizza Salvatoré) sont tout de même distinctes.