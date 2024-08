Une nouvelle formation informatique à Baie-Comeau

Un grand besoin se fait sentir au sein de nombreuses entreprises nord-côtières et une nouvelle formation viendra pallier la rareté de main-d’œuvre dans le domaine de la gestion des réseaux informatiques.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, s’est déplacé au Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) de Baie-Comeau pour faire l’annonce d’un investissement de 907 402 $ pour mettre en place la formation de travailleurs en technologies de l’information.

Le but est de répondre rapidement aux besoins. « On veut créer cette dynamique économique dans l’économie du savoir. Ça fait plusieurs années qu’on en parle et là, nous avons des entreprises qui ont des besoins dans le domaine des technologies de l’informatique et des communications », déclare M. Montigny.

Cette nouvelle formation vient combler un besoin important, puisqu’aucun programme de ce genre n’est offert dans la région. Celle-ci sera rémunérée et mènera à une Attestation d’études collégiales en gestion de réseaux et sécurité des systèmes et sera offerte selon la formule Alternance travail-études.

Première cohorte

Les personnes et entreprises peuvent communiquer avec le cégep pour s’inscrire. La cohorte débutera dès le mois d’octobre et les cours se feront en ligne. Evelyne Desmeules, directrice de la formation continue du cégep, souhaite obtenir au minimum 15 inscriptions.

« Notre direction de formation continue développe une expertise dans l’offre de formation en ligne depuis les dernières années et se démarque à l’échelle provinciale. […] Notre territoire est grand et il faut être capable de rejoindre tout le monde et de par notre équipe de formation continue, on est capable de rejoindre tout le monde, peu importe où les gens sont situés sur la Côte-Nord », indique Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.

Le programme commence avec une seule cohorte, mais si la demande est au rendez-vous, il pourra s’étendre. Tout ça est possible grâce à une collaboration entre le Cégep de Baie-Comeau et TECHNOCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de l’information et des communications.

« On a l’habitude de bâtir de gros projets sur la Côte-Nord et le réseau informatique, c’est essentiel pour tous ces projets. Il y a de l’effervescence dans plein de domaines actuellement sur le territoire », ajoute le député Yves Montigny.