Centre de services scolaire de l’Estuaire : trois profs à trouver à l’aube de la rentrée

À l’aube de la rentrée scolaire, trois enseignants manquent à l’appel au Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire. L’établissement a bon espoir qu’aucune classe ne se retrouvera sans prof pour commencer l’année.

En date du 16 août, le CSS de l’Estuaire recherchait encore trois enseignants pour combler tous ses postes, soit « deux en français et un en adaptation scolaire », indique la régisseuse aux communications, Patricia Lavoie.

« Pour le moment, le processus d’affectation et de comblement des postes va bon train. Nos équipes des ressources humaines sont à pied d’œuvre et la situation évolue d’heure en heure, mais nous avons bon espoir de combler tous les postes d’enseignants d’ici la rentrée des élèves », poursuit-elle.

La situation est comparable à celle des dernières années, selon l’organisation scolaire, mais « nous estimons que c’est légèrement mieux cette année que l’an dernier », confirme Mme Lavoie. Rappelons que l’année précédente, il manquait le double de professeurs avant la rentrée des élèves.

Plusieurs raisons sont à l’origine de cette amélioration. Tout d’abord, le CSS de l’Estuaire accueille avec bonheur cette année quelques nouveaux enseignants légalement qualifiés en provenance d’autres régions du Québec.

De plus, comme le souligne Patricia Lavoie, « la cohorte de finissants qui a complété récemment sa formation en Éducation préscolaire et enseignement primaire avec l’UQAR ici même en région a également contribué à améliorer la situation ».

Non légalement qualifiés

Le CSS de l’Estuaire compte aussi sur les enseignants non légalement qualifiés pour pourvoir tous ses postes vacants. Il s’agit de professeurs qui n’ont pas de brevet en enseignement en poche, mais qui ont les qualités nécessaires pour bien faire le travail.

Pour l’année 2024-2025, 20 enseignants non légalement qualifiés sont embauchés dans les écoles, un chiffre moins élevé que les deux dernières années.

« Nous sommes cependant heureux qu’une majorité de nos enseignants non légalement qualifiés se soient engagés dans un parcours qualifiant et que d’autres aient prévu de le faire cette année », témoigne la porte-parole.

« Une collaboration entre les services des ressources humaines et des services éducatifs a également permis d’élaborer une structure d’accueil et d’accompagnement pour notre personnel non légalement qualifié en poste », ajoute-t-elle.

Marge de manœuvre limitée

Même si la situation semble sous contrôle au CSS de l’Estuaire, elle demeure précaire, selon Mme Lavoie, qui croit qu’au terme de l’affectation pour la rentrée, l’établissement n’aura plus beaucoup de marge de manœuvre.

« Nous pouvons compter sur des suppléants avec des contrats à temps partiel dans plusieurs écoles, ce qui leur laisse du temps pour de la suppléance et qui est positif pour les équipes en place, mais la banque de suppléants pour des arrêts de travail en cours d’année et autres remplacements sera presque à sec », commente la régisseuse aux communications.

C’est pourquoi le Centre de services scolaire ne lésine pas sur les efforts de recrutement, qui se poursuivront tout au long de l’année.

Recrutement

Qui dit pénurie de personnel, dit accentuer les efforts de recrutement. C’est le cas du CSS de l’Estuaire qui s’est d’ailleurs tourné vers le recrutement à l’international au cours de la dernière année scolaire. Il s’agit toutefois de démarches « longues et fastidieuses ».

« Au niveau du recrutement international, nous avons débuté les démarches en février dernier et nous devrions accueillir deux premiers enseignants au cours de l’automne. Ce sont des démarches qui se déroulent en collaboration avec la Fédération des centres de services scolaires du Québec », précise Patricia Lavoie.

Parmi les autres moyens pour trouver du personnel, l’établissement procède à des affichages ciblés dans les universités et participe à quelques salons ou foires de l’emploi dans les grands centres. Il affiche aussi les ouvertures de poste sur différentes plateformes en région, mais aussi à l’extérieur de la Côte-Nord.

« Nous offrons également des contrats garantissant parfois un plus grand nombre d’heures que celui disponible pour une tâche, sachant que nous aurons des besoins et que les personnes concernées pourront être affectées à de la suppléance ou d’autres tâches en enseignement. Il s’agit d’un gain important pour nous puisque de tels postes n’avaient pu être comblés dans le passé », mentionne la porte-parole.

Finalement, le CSS travaille sur une stratégie de recrutement et rétention de la main-d’œuvre, qui inclut notamment une image de marque employeur et de nouveaux outils de communication pour mettre en valeur l’organisation.

Pas seulement les profs

Notons que le Centre de services scolaire de l’Estuaire peine à recruter dans d’autres corps d’emploi, notamment au niveau du personnel de soutien.

« Nous avons entre autres des besoins en secrétariat, en conciergerie et au niveau des ouvriers pour le service des ressources matérielles », fait savoir Mme Lavoie.

Il manque également des professionnels, comme en psychologie, orthophonie et ergothérapie en plus d’un conseiller en orientation et d’un conseiller pédagogique.

Clientèle scolaire stable

Les chiffres officiels quant à la clientèle scolaire ne sont pas divulgués avant le 30 septembre, mais les projections estiment une trentaine d’élèves en moins au secteur jeunes. « Sur un total de plus de 2 300 élèves, cela représente pour nous une clientèle plutôt stable », indique Patricia Lavoie.