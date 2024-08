Escoumins : Hiver difficile en vue pour les clubs sportifs

L’absence d’aréna cet hiver aux Escoumins pourrait causer un important manque à gagner pour les équipes sportives de chez nous. Le maire des Escoumins et le chef d’Essipit continuent de travailler pour que leur projet de réfection d’aréna soit réalisé le plus vite possible.

Sur les réseaux sociaux de l’Association de hockey mineur des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord, plusieurs parents ont indiqué vouloir désinscrire leur enfant si les pratiques du club se déplaçaient ailleurs qu’aux Escoumins.

La raison qui revenait souvent était l’incompatibilité avec l’horaire de travail ou bien le trop-plein de route à effectuer pour chaque entraînement.

La responsable des communications pour les Prédateurs, Claudine Roussel, craint pour l’avenir de l’association et pour la relève dans le bassin de joueurs.

« On le sait, on a l’expérience avec l’année 2020 et la pandémie. Les jeunes qui n’ont pas joué quand ils auraient dû commencer à le faire, on les a perdus », se désole-t-elle.

« Le creux de vague se répercute d’année en année. Une autre saison sans inscriptions de nouveaux joueurs causera un autre trou », ajoute-t-elle.

Cette dernière indique que les parents et les joueurs qui participent pour une première fois à la saison sont plus difficiles à réintégrer par la suite.

Patinage en péril

C’est le même son de cloche du côté du Club de patinage artistique Esco-Pop des Escoumins.

Dans une vidéo publiée sur la page Internet de la Municipalité des Escoumins, le maire André Desrosiers laisse entendre que celle-ci n’a pas les ressources financières pour mener seule le dossier des travaux pour rouvrir l’aréna.

La présidente du club, Amélie Tremblay, confirme qu’il s’agit d’une « mauvaise nouvelle » pour son club et le sport en général.

Elle mentionne toutefois qu’une rencontre aura lieu avec l’équipe du club cette semaine pour déterminer des solutions possibles.

« Ce sera difficile, car nous n’avons pas d’entraîneurs certifiés pour les Star cette année. L’an passé, nous avions les entraîneurs de Baie-Comeau qui venaient les fins de semaine, mais cette année, elles ne peuvent plus », révèle Amélie Tremblay, qui fait savoir au passage qu’il est difficile de prévoir ce que la saison nous réserve, ou si elle aura lieu tout court.

Ils prêtent leur autobus

Le maire des Escoumins ne cache pas que la possibilité à court terme de rouvrir l’aréna est assez mince pour le moment.

« C’est sûr qu’on ne peut pas faire de miracle », se désole-t-il en entrevue avec Le Haute-Côte-Nord.

En attendant les réunions adéquates avec la classe politique pour dégager des pistes de solutions, ce dernier laisse savoir qu’Essipit et Les Escoumins prêteront leur autobus pour déplacer les troupes.

« On va les mettre à disposition pour nos clubs », assure André Desrosiers, qui rappelle que les deux autobus disposent de 24 places chacun.