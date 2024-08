La Haute-Côte-Nord cherche son ADN

L’agence marketing Featuring a fait parler des résidents, entrepreneurs et intervenants de la Haute-Côte-Nord avec leurs tripes la semaine dernière. L’objectif : mettre le doigt sur ce qui rend le territoire unique, attirant et inspirant. Bref, trouver son ADN.

C’est en marge de sa signature innovation, pour laquelle elle a obtenu une aide financière, que la MRC de La Haute-Côte-Nord a octroyé des contrats pour développer un positionnement touristique. L’eau et la forêt doivent être au cœur de cette démarche puisqu’ils caractérisent de façon distinctive le territoire.

Le 13 août, le volet 1 qui consiste à établir et dynamiser l’identité marketing touristique et territoriale de la Haute-Côte-Nord s’est poursuivi avec deux ateliers participatifs, un dans l’ouest et l’autre dans l’est. Plus de 20 personnes, ciblées au départ par l’agence, ont été réunies pour des activités bien précises.

Ces ateliers sont venus compléter la démarche de la première partie réalisée par Featuring. « Il y a un travail en profondeur qui a été fait », mentionne de prime abord la présidente-directrice générale et associée de l’agence montréalaise, Véronique Desrosiers, à Portneuf-sur-Mer.

L’équipe a rencontré les maires et les directeurs des huit municipalités du territoire en plus de réaliser un travail de recherche d’informations. La MRC s’est occupée de lui faire visiter la région et finalement, des citoyens ont été rencontrés lors des ateliers participatifs. La dernière étape consistera en l’analyse et la rédaction des constats pour définir des piliers de la marque et de l’identité du territoire, d’ici septembre.

« Des gens de tous les horizons ont pris part aux ateliers dans les deux secteurs, ajoute Mme Desrosiers, heureuse de la participation locale. Résidents, nouveaux arrivants, entrepreneurs, intervenants d’organismes et municipaux ainsi que des entreprises touristiques étaient au rendez-vous. »

La suite

Deux autres volets suivront la réalisation de cette première partie de la démarche territoriale.

Dans le cas du volet 2, le mandat consiste à consolider le développement touristique de la Haute-Côte-Nord. Pour ce faire, la MRC souhaite obtenir des propositions d’expériences récréotouristiques concrètes en mettant l’accent sur le numérique et identifier des actions innovantes pour renforcer, stimuler et accompagner les acteurs du secteur touristique de la région. La firme devra aussi contribuer à l’élaboration d’un plan d’action.

Finalement, avec la troisième et dernière partie vient une stratégie pour rehausser les retombées du secteur touristique dans le milieu. Il faudra donc identifier et développer les opportunités qui permettront de répondre aux attentes des clientèles et qui amélioreront aussi la qualité de vie des résidents.

Rappelons que la MRC de La Haute-Côte-Nord a accordé en mai le contrat de mise en œuvre de la signature innovation « La Haute-Côte-Nord, territoire d’eau et de forêt » à l’entreprise TouriScope pour une somme de 169 000 $.