Nouvel appel de projets du Fonds d’initiatives nordiques

Afin de poursuivre son objectif de soutenir les communautés, les organismes et les entreprises qui souhaitent contribuer à l’essor des communautés et à la mise en valeur du territoire nordique québécois, le Fonds d’initiatives nordiques (FIN), de la Société du Plan Nord, lance un nouvel appel de projets.

Plus de 3 M$ viennent tout juste d’être attribués sur la Côte Nord via le FIN. Les organismes et entreprises sont invités à déposer une demande dès maintenant en suivant la marche à suivre précisée sur la page Web Aide financière pour les initiatives nordiques du portail gouvernemental Québec.ca.

” L’appel de projets (…)s’inscrit dans la foulée de notre Plan d’action nordique 2023-2028 ainsi que dans la mission de la Société du Plan Nord. Nous souhaitons continuer à soutenir des projets locaux et régionaux stimulants sur tout le territoire nordique afin de contribuer à notre objectif “d’habiter notre Nord””, a fait savoir Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord