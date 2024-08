Portes ouvertes à la Ferme Yves Laurencelle de Longue-Rive

Il est temps d’aller à la rencontre des producteurs agricoles du Québec. Le 8 septembre, de 10 h à 16 h, 47 fermes ouvriront leurs portes afin de faire découvrir le quotidien de ceux qui garnissent nos assiettes. Sur la Côte-Nord, la Ferme Yves Laurencelle de Longue-Rive est la seule entreprise agricole à participer aux Portes ouvertes Mangeons local.

Cette activité, qui en est à sa 20e édition, est organisée par l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec. Elle invite la population à rencontrer les producteurs établis à travers toute la province. Les visiteurs pourront découvrir différents types de production qui ne sont pas toujours accessibles aux consommateurs le reste de l’année.

À la Ferme Yves Laurencelle, il sera possible de visiter l’établissement ainsi que des kiosques d’autres producteurs locaux. « Il y aura aussi des dégustations et un dîner hot-dogs et blés d’Inde », dévoile le propriétaire Yves Laurencelle, aussi président de la Fédération de l’UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord.

L’agriculteur de la Haute-Côte-Nord possède un troupeau de bovins d’une centaine de tête destinés aux parcs d’engraissement du Québec. Il est à la tête de la ferme familiale qui en est à sa troisième génération. Celle-ci a été fondée dans les années 1900 et la construction d’un tout nouveau bâtiment d’élevage a eu lieu en 2020.

Le producteur agricole de longue date, qui opère aussi des productions forestière et de bleuets, travaille présentement sur un projet d’agrandissement de sa ferme. « Je veux augmenter le nombre de têtes pour augmenter ma capacité de production », fait-il savoir mentionnant qu’il est en attente d’aides financières pour aller de l’avant.

100 bougies pour l’UPA

Alors la journée Portes ouvertes Mangeons local fête ses 20 ans, l’UPA, quant à elle, souffle ses 100 bougies cette année. Pour Martin Caron, président général de l’UPA, l’activité du 8 septembre est une bonne façon de célébrer ce 100e anniversaire.

« Cette journée est un moment fort en échanges entre les productrices, les producteurs et le public. Je vous invite à prendre la route du Québec pour vivre cet événement unique, une occasion de poser un geste citoyen important et rencontrer celles et ceux qui nous nourrissent. Venez découvrir leur savoir-faire exceptionnel et les produits d’une qualité remarquable qu’ils ont à vous offrir », lance-t-il.

Notons qu’aucune réservation n’est nécessaire et les activités sont gratuites.