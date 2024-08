Club de golf de Tadoussac : nouveau programme de mentorat cet automne

Depuis l’installation de son nouveau système d’irrigation ce printemps, le Club de golf de Tadoussac fracasse les records autant chez les nouveaux membres que pour le nombre de joueurs sur le terrain. Cet automne, une rencontre du conseil d’administration donnera également lieu à un nouveau projet avec les jeunes.

Le président de la Coporation BEST Golf de Tadoussac, Denis Ross, parle d’un achalandage qui défie toutes les attentes cette année.

« Dans nos meilleures journées, on a à peu près 80 joueurs. C’est notre meilleure année au niveau des gens qui viennent jouer sur le terrain », dévoile-t-il.

Et avec raison, car le terrain a fait peau neuve grâce à son irrigation constante qui amène « la verdure que les joueurs recherchent » au golf, ce qui a motivé le club à en faire profiter les plus jeunes.

Mentorat

Une rencontre qui devait avoir lieu la semaine dernière à propos d’un éventuel projet de mentorat ne s’est finalement pas tenue en raison de problèmes d’horaire avec les membres du conseil d’administration.

Denis Ross explique que certaines idées existent, mais que la forme finale que prendra le programme de mentorat reste à définir.

« On va s’assurer que tout le monde soit sur la même longueur d’onde au niveau du conseil d’administration, et après ça, on va lancer le programme pour partir du bon pied », révèle-t-il.

Des membres du club qui sont expérimentés sont pressentis pour animer d’éventuels ateliers ou formations. « Les gens qui ont de l’expérience pourraient prendre des jeunes pendant une journée et leur montrer la base du jeu », entrevoit le président.

L’approche, le putting ainsi que la position et l’élan seraient au cœur de ces activités, fait-il savoir. « On va voir à l’automne, mais peut-être qu’éventuellement, on pourrait faire participer les jeunes de l’école primaire ici à Tadoussac ou ailleurs dans le secteur ouest », termine Denis Ross.

La rencontre pour déterminer la suite des choses à l’automne sera ouverte au public.