La bibliothèque des Bergeronnes change de look

Le bibliothécaire Mat Michaud et les bénévoles qui le voudront bien auront du pain sur la planche dans les prochains jours à la bibliothèque municipale des Bergeronnes. L’établissement fera peau neuve au cours des semaines à venir.

Le plus gros de ce travail herculéen sera d’enlever les livres des rangées pour les remettre dans de nouveaux modèles d’étagères.

Dans le réaménagement prévu de l’espace, le coin pour les jeunes et celui pour les adultes changeront de place et huit étagères de plus seront ajoutées.

Celles qui resteront seront fixées au mur au même titre que les nouvelles pour plus de durabilité et de sécurité. Le bibliothécaire indique que la bibliothèque ne perdra pas d’espace, car « l’orientation du mobilier sera changée et optimisée ».

« Dans le mobilier, il va y avoir de nouveaux tapis pour que les jeunes soient plus confortables, de nouveaux sofas et une nouvelle table pour remplacer celle qui est chambranlante », détaille le bibliothécaire.

Une nouvelle section boisson chaude et café fera son apparition, et le nouveau coin multimédia risque de plaire davantage, aux dires de Matt Michaud.

« Nous avons déjà trois tablettes de type Android et trois autres de type Apple, et l’espace sera plus confortable et convivial », assure-t-il.