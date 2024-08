Un événement en honneur de Dave Dufour

L’enseignant à la polyvalente des Rivières de Forestville, Dave Dufour, a laissé sa trace dans sa communauté. Ce grand sportif, qui aimait rassembler les foules, a maintenant un événement à son image grâce à six bénévoles qui ne sont pas près de l’oublier.

Le prof de maths préféré de beaucoup d’adolescents a perdu son combat contre le cancer en septembre 2022. Un peu avant son décès, un tournoi de dek hockey avait été organisé afin d’amasser des fonds pour lui permettre de faire un voyage.

« Finalement, il était rendu dans un état trop grave pour voyager. L’argent qu’on avait amassé (13 000 $) la première année a servi à adapter sa salle de bain », rappelle Cassandra Guérin, une des bénévoles impliqués dans l’événement.

Une deuxième édition de ce tournoi de dek hockey s’est tenue l’année suivante en 2023. « On n’avait pas encore trouvé le nom, mais on a décidé de le refaire quand même. On a remis nos profits (3 000 $) au Centre d’action bénévole Le Nordest de Forestville », ajoute Mme Guérin.

Le 1er septembre prochain, ce sera la 3e édition de cet événement sportif rassembleur, qui porte maintenant le nom de la Classique Dave Dufour. Au dek hockey s’ajoute l’omnium de tennis, organisé depuis deux ans par Érik Langelier. Cette fois, les sous récoltés seront distribués à l’organisme Sport Espoir.

« C’est vraiment en son honneur. Il était un grand sportif, il aimait les événements avec les jeunes. D’année en année, on aimerait ça ajouter des sports aussi. On est un peu tard cette année, on avait approché le soccer et le volley-ball. Ça ne fonctionnait pas pour cette année », affirme la bénévole.

Le comité organisateur, composé de Cassandra Guérin, William Foster, Érik Langelier, Patrick Lafontaine, Alexandra Beaulieu et Martin Chamberland, ne s’est pas fixé d’objectifs en termes de profits.

En plus des tournois sportifs, il y aura de la musique, de l’animation, un parcours de miniputt, des jeux de poches et un service de cantine sur place. « Ce n’est pas juste réservé aux personnes qui viennent pour le hockey ou pour le tennis. Tout le monde peut venir faire un tour », assure Cassandra Guérin qui souhaite que l’événement devienne un classique comme son nom l’indique.