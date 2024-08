Alloprof lance une trousse d’outils pour favoriser la réussite scolaire

À l’approche de la rentrée scolaire, Alloprof a concocté une trousse pédagogique pour faciliter la réussite des enfants… et la vie des parents.

«Depuis 2018, Alloprof offre toutes sortes d’outils. Cette année, on a décidé d’essayer de simplifier la vie aux parents en créant une trousse pour bien commencer l’année. On a donc regroupé nos meilleurs outils pour la rentrée: des outils imprimables, des articles et des jeux. On a fait le tour de tout ce qu’on avait pour faciliter la vie des parents», explique en entrevue la porte-parole de l’organisme à but non lucratif, Éveline Trudel-Fugère.

Lancé il y a à peine cinq jours, le guide pratique connaît déjà du succès, tellement qu’Alloprof pense en faire une tradition annuelle.

«Jusqu’à maintenant, on a une super belle réponse des parents. Au début de l’année scolaire, on n’a pas beaucoup de temps, alors on cherche des outils faciles. On s’aperçoit que c’est vraiment très apprécié de la part des parents, donc c’est certainement quelque chose qu’on va poursuivre dans les prochaines années», a soutenu Mme Trudel-Fugère.

On compte plus de 1000 outils sur le site d’Alloprof. Parmi les nouveautés, «La roue des émotions» est particulièrement populaire. Elle est conçue pour aider les élèves à nommer leurs émotions en faisant pivoter l’aiguille vers le sentiment correspondant sur le disque.

Mme Trudel-Fugère espère de tout cœur que cette initiative contribuera à diminuer le niveau de stress des enfants.

«On le voit dans les sondages qu’on fait auprès des parents que le stress et l’anxiété de performance sont des sujets qui reviennent souvent. Les élèves vivent beaucoup de stress avant la rentrée, surtout ceux qui vivent une transition, comme les élèves qui rentrent à la maternelle ou ceux qui passent du primaire au secondaire. L’aide visuelle permet de bien identifier l’émotion, ce qui peut aider les parents à avoir des discussions avec leurs enfants pour essayer de les rassurer et de répondre à leurs questions.»

Une autre des principales préoccupations à quelques jours du début des classes, «c’est le retour de la routine, des devoirs et des leçons», souligne-t-elle.

«C’est là où on a le plus d’impact auprès des parents, parce que ça peut être difficile pour certains de garder leur enfant attentif pendant qu’il fait ses devoirs. En plus du stress et de l’anxiété de performance, la concentration et la motivation sont les autres préoccupations des parents. On essaie justement de fournir des outils pour aider les parents à bien vivre avec tout ça, par exemple en montrant comment s’organiser le matin pour se rendre à l’école un peu plus zen et moins stressé.»

C’est d’ailleurs la mission d’Alloprof d’épauler «à la fois les élèves, les parents et les enseignants». «Notre service à la base, c’est d’aider les élèves avec les matières qui leur posent problème. Mais pour les parents, on touche à tout ce qui entoure le quotidien et le parcours scolaire», indique la porte-parole de l’organisme qui aide annuellement 550 000 élèves du Québec, 60 millions de fois, et ce, gratuitement.

Un jeu magique

Sur le plan purement scolaire, le français a été identifié par les parents comme la matière la plus difficile pour leur enfant dans un sondage de la firme Ipsos mené en avril dernier.

Par conséquent, Alloprof a mis l’accent sur la création d’outils en lien avec l’apprentissage de la langue. De nombreuses vidéos sont maintenant disponibles pour comprendre en trois petites minutes les éléments qui posent souvent des problèmes au primaire et au secondaire, dont «les fameux homophones», donne Mme Trudel-Fugère en exemple.

«On a fait de courtes vidéos pour aider les élèves à s’y retrouver et à améliorer leur grammaire.»

De plus, des centaines de nouveaux exercices sur la plateforme permettent de valider les acquis, tout comme la nouvelle version du jeu Magimot, axé sur l’orthographe. Les élèves du primaire y inscrivent la liste de mots de vocabulaire fournie par l’enseignant chaque semaine, s’amusent à les réviser en utilisant des «pouvoirs magiques» et obtiennent de la rétroaction en temps réel afin de faciliter la rétention des mots plus difficiles à épeler.

«On a revampé complètement le jeu. Il est vraiment très pratique et est très utilisé. Souvent, les premiers devoirs et leçons de l’année sont les mots de vocabulaire, alors ça peut être super intéressant d’intégrer le jeu Magimot dès la rentrée», suggère-t-elle.

Elle incite d’ailleurs les parents à consulter aussi tôt que possible les ressources d’Alloprof, pour le bien de leur enfant.

«C’est mieux d’aller chercher de l’aide dès le départ plutôt que d’attendre et de traîner des incompréhensions ou des petits problèmes en cours de route. J’invite les gens à aller voir tous nos outils et nos jeux pédagogiques dès la rentrée. On veut aider les jeunes à réussir. C’est pour ça qu’on existe, c’est à ça que nos outils servent.»

Les efforts d’Alloprof rapportent: 65 % des parents sondés par Ipsos considèrent que l’organisme a eu un impact important sur la réussite scolaire de leur enfant.

La ligne téléphonique et le service sur Messenger d’Alloprof sont à la disposition des parents et des enfants du lundi au jeudi de 17h à 20h et le dimanche de 14h à 17h. Il est aussi possible de poser par courriel des questions à des spécialistes tels que des orthopédagogues.