Les Norkôtières deviennent une coopérative 

Les Norkôtières, ce sont des créatrices de moments en plein air, dans le plaisir, avec le désir de rassembler les femmes de la Côte-Nord. Le regroupement passe à un autre niveau. Ilt est maintenant une coopérative et compte également une employée à temps plein.

Depuis le mois d’avril, les Norkôtières, lancées dans la pandémie, peuvent s’afficher comme une coopérative officielle.

L’inauguration de ce changement a été soulignée samedi lors d’un souper en présence de partenaires municipaux, d’entreprises et d’organismes de la Côte-Nord. Pour l’équipe du regroupement, c’était une façon de remercier les partenaires.

« Le but était de se structurer en devenant une coopérative », précise Jeanne Barreau-Férard, coordonnatrice aux communications.

La coopérative permettra à son équipe de suivre des formations et aussi d’en offrir, notamment au niveau du secourisme et de guide de randonnée. « On veut répondre à la demande, avoir une offre plus variée, une crédibilité et des assurances. »

Ariane Charest, bachelière en intervention en plein air (UQAC), assure la coordination des activités de la coop en tant qu’employée à temps plein depuis le début août. En tout, la coopérative compte une quinzaine de bénévoles et ambassadrices un peu partout sur le territoire de la Côte-Nord.

« On veut faire découvrir des sports en plein air, que les femmes développent de nouvelles compétences » mentionne Mme Barreau-Férard.

Le kayak, le paddle, le yoga et la cueillette ont la côte auprès des participantes. Il y a eu même un atelier sur la réparation de vélos.

« Plus on propose des activités, plus il y a de la demande. Les gens attendent après nous », ajoute la coordonnatrice aux communications.

Les femmes se déplacent de partout sur le territoire. Certaines activités avoisinent la soixantaine de participantes.

« C’est de créer des liens, des amitiés entre elles. Le côté sensibilisation face à l’environnement est aussi important pour nous. On veut valoriser le territoire », précise Jeanne Barreau-Férard.

La prochaine activité déjà annoncée est un week-end au lac Walker avec kayak, randonnée et paddle au programme. Ça se passera du 6 au 8 septembre.

« On a pratiquement une activité par fin de semaine, en fonction des saisons et des villes », indique la porte-parole.

Pour en savoir plus sur les Norkôtières, rendez-vous sur leur page Facebook ou leur site Internet.