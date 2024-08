Vélo Santé Alcoa : l’objectif ambitieux est en voie d’être dépassé

La 20e édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa est synonyme de record. La générosité des partenaires, donateurs et cyclistes a été longuement soulignée, alors que l’organisation dévoilait un montant préliminaire de 191 340 $ au tout début de la soirée de clôture le 25 août.

L’objectif émis par la Ville de Baie-Comeau, qui tenait la présidence d’honneur, est de 200 000 $. Le montant 191 340 $ est déjà le plus haut jamais amassé par l’événement. La soirée étant encore jeune, une fois celui-ci annoncé, tout peut arriver pour réussir à dépasser les 200 000 $.

« Je suis particulièrement touchée par la générosité des gens. Ce qu’on fait aujourd’hui, on le fait pour créer un avenir meilleur, on le fait pour les gens qui nous entourent. On connait tous quelqu’un qui a dû aller se faire traiter à l’extérieur », souligne Marie-Josée Paradis, directrice du service de développement économique à la Ville de Baie-Comeau.

Rappelons que cette année, les cyclistes ont pédalé pour trois projets pour la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

Ceux-ci sont l’acquisition d’un respirateur de transport pour la clientèle néonatale intubée, d’une balançoire adaptée pour les chaises roulantes pour le CHSLD Boisvert et d’un module de jeux pour les jeunes de l’unité Odyssée du centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation de Baie-Comeau.

Un projet supplémentaire pourrait bien être réalisé si le cap des 200 000 $ est atteint à la fin de la soirée.

Finalement, le président d’honneur pour la 21e édition a été annoncé. Il s’agit de Simon D’Auteuil, propriétaire de Débosselage D’Auteuil, cycliste et membre du comité organisateur.